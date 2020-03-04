За прошлый год в Орловской области собрано около 27,1 млрд рублей налогов

В УФНС России по Орловской области подвели итоги налоговых поступлений за прошлый год.

По итогам 2019 года в консолидированный бюджет собрано более 27,1 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, объем платежей увеличился на 8,6% или 2,1 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 6,5 млрд рублей или в 1,4 раза выше, чем за 2018 год (+1,9 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано более 20,6 млрд рублей с превышением на 1,4% или в абсолютном выражении около 290 млн рублей к показателям 2018 года.

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2019 год на территории Орловской области собрано около 19,8 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 5,8% или на 1,1 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.