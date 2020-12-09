ЗА СЧЁТ КОГО ЮРИЙ ПАРАХИН ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ?

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

Скоро исполнится год с тех пор, как Юрий Николаевич Парахин, неуклонно прогрессирующий по чиновничьей линии, попал в поле зрения совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!». И всё это время он занимается тем, что пытается убедить наивных граждан, совсем не наивных журналистов и вроде бы в соответствии с регламентом не имеющих права быть наивными сотрудников правоохранительных органов в том, что он не просто кристально чистый и абсолютно честный человек, но и в том, что не имеет ни загородного особняка с лесным участком, ни дороги к нему, ни белого Volvo, ни вообще каких-либо нехороших излишеств, наличие которых могло бы бросить на него коррупционную тень.

История Юрия Парахина напоминает историю известного в прошлом криминального фигуранта Александра Егменова. Орловчанам эта фамилия мало что скажет, а вот правоохранительные органы Москвы, бывшего СССР, России и США имеют о нём самое основательное представление. В начале восьмидесятых он, кстати, прекрасный автогонщик-каскадёр, в силу этого получивший прозвище «Циркач», активно промышлял спекуляцией, причём в достаточно серьёзных масштабах, за что удостоился даже отдельной публикации в газете «Вечерняя Москва» под названием «Джинсы с Беговой». Он был одним из организаторов системы, которая позволяла исключить из цепочки по торговле джинсами в Москве затраты на таможенное оформление. Тюки с джинсами просто не доезжали до таможни на Белорусском вокзале, их выбрасывали на подъезде к станции «Беговая» через открытые окна поездов из Польши. А специально обученные граждане подбирали пронумерованные тюки и отправляли дальше. Прибыли были серьёзные. По советским масштабам у Егменова было всё: автомобили – правда, отечественные, зато с форсированными двигателями, телевизор с огромным по тем временам экраном, видеомагнитофон (видеодвойка стоила столько же, сколько квартира, которая тоже была), а также всякие прочие мелочи типа дорогих часов, аксессуаров и пр. Но, думая о возможных неприятностях, наш герой нашёл каждой вещи своего «номинального хозяина». Коробка от видеомагнитофона с документами и чеком из валютного магазина «Берёзка» хранилась у одного знакомого, документы на телевизор – у другого, автомобили использовались по доверенности, даже у часов «Ролекс» был владелец-дипломат, который привозил их из Цюриха. В общем, когда милиционеры с понятыми пришли описывать имущество, юридически грамотный Егменов (он потом стал первым русским нотариусом в США) подписал протокол только после того, как в нём были указаны те, кому принадлежали все его вещи. И отправился отбывать двухлетний приговор за спекуляцию. Вышел через год, изготовил справку о том, что является жертвой политических репрессий и был на лечении в институте судебной психиатрии, а затем уехал в Соединённые Штаты. Но практически все его вещи были сохранены их «владельцами», что позволило ему купить валюту, чтобы «раскрутиться» в Америке.

Конец у истории не совсем хороший. Поработав водителем грузовика, он стал первым русскоговорящим нотариусом и, как утверждали и российские, и американские следователи, отмывал деньги «русской мафии». Затем при депортации из Штатов в Россию чуть не сбежал в аэропорту, но был пойман и допрошен. А потом исчез. «Циркач» всё-таки…

Мэр Орла Юрий Парахин

Вот и нынешний мэр Орла Юрий Николаевич Парахин напоминает этого американского нотариуса: строительство особняка якобы оплатили его родители-пенсионеры, благоустраивала его бывшая тёща, участок она купила у соучредительницы фирм Парахина, дорогу к имению построила «посторонняя» фирма «в рекламных целях», белый кроссовер Volvo, не положенный по штату, был якобы взят в лизинг для нужд районной администрации чуть ли не как машина для разъездов ремонтников. В общем, гол гражданин Парахин как сокОл. «Сокол» (ударение на последнем слоге) это, кстати, в данном контексте отнюдь не гордая птица, а стенобитное орудие типа бревна с окованной металлом боевой частью. А вот кто такой в этом контексте Юрий Николаевич Парахин, мы и хотим напомнить нашим читателям.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» И РАБОТА ПОЛИЦИИ В ПРАЗДНИКИ

В интервью «Орловской искре» Юрий Николаевич Парахин просил журналистов не упоминать его родителей. И мы пошли бы ему навстречу, если бы он сам в том же интервью не сделал этого, причём возложил на них многомиллионные затраты на строительство дома, в котором он проживает. Конечно, это самый удобный способ отвести от себя подозрения в коррупции, спросить-то уже не у кого. И эти затраты, а «дом Парахина» стоил не один, не десять и даже не тридцать миллионов рублей), как бы сделанные пенсионерами, вызывают обоснованные подозрения.

Вот что сказал по этому поводу сам Юрий Парахин в интервью газете «Орловская искра»: «Я, наверное, сам должен рассказать обо всем — от начала до конца. В 2015 году моему отцу поставили диагноз опухоль мозга, мама к тому времени тоже тяжело болела. Родители решили: начался последний отрезок жизни, надо оставить что-то после себя. Была мечта — дом. Посоветовались всей семьей, начали строить. Почему строил не я? Откровенно говоря, у меня не было тогда ни возможностей, ни сил — родители болели, занимался уходом за ними. Приняли решение, что строить будут тесть и теща. Тесть — профессиональный строитель. Передали им деньги, они занялись. Мне было не принципиально тогда, кто этим займется, думал о другом. Вот ответ, почему я живу в доме тещи». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/yurij-parahin-chinovnikov-nuzhno-pinat-chtoby-oni-ne-bronzoveli/

Скриншот полицейского постановления, подписанного в День России 12 июня 2020 г.

А теперь читаем материалы полицейских проверок и постановлений. Вот что пишет старший лейтенант Тимохин П.В. в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, датированном выходным праздничным днём 12 июня 2020 года и в этот же праздничный день утверждённом полковником полиции А.А. Худокормовым, заместителем начальника полиции ООП ОМВД России по Орловскому району: «В ходе проведённой проверки из объяснения Парахина Ю.Н. установлено, что он проживает по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1 с 2019 г. В 2014 г. бывшая тёща Парахина Ю.Н., С… Т.Л., приобрела земельный участок по указанному адресу. Площадь данного участка составляет 50 Га. За какую сумму приобретался данный участок, Парахину Ю.Н. неизвестно. В 2016 году дом был введён в эксплуатацию…»

Цитируем далее: «Из объяснений С… Т.Л. установлено, что она с конца 2018 года проживает по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1 со своей семьёй. Данный участок приобретался С… Т.Л. в 2015 году по договору купли-продажи от 16.06.2015 г. у физического лица. 29.09.2015 г. С… Т.Л. получила разрешение на строительство жилого дома, после чего начала строительство дома. Для строительства дома нанимались частные лица по договору подряда. 12.09.2016 г. было получено свидетельство о праве собственности, после чего в доме начались отделочные работы. В конце 2018 г. С… Т.Л. переехала на постоянное место жительства по данному адресу».

Обратите внимание: в этом объяснении госпожи С… нет ни слова о том, что в строительстве дома в каком-либо качестве принимали участие родители Юрия Николаевича Парахина. Парахин говорит о том, что земельный участок приобретался в 2014 году, то есть до того, как «семья» решила строить дом, а С… указывает дату – июнь 2015 года.

И ещё одна интересная позиция: в сентябре 2020 года Т.Л. С… дважды заявляет, что с конца 2018 года и по нынешнее время проживает в доме по адресу д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1, причём отмечает, что проживает в нём «со своей семьёй».

В то же время Юрий Николаевич Парахин также заявляет, что в этом доме проживает лично он, арендуя его у своей бывшей тёщи. В полицейском постановлении об очередном отказе в возбуждении уголовного дела от 7 ноября 2020 года, подписанном капитаном полиции П.И. Кондрашиным, говорится: «Со слов опрашиваемого главы Администрации Орловского района Орловской области Парахина Юрия Николаевича, он проживает в доме своей бывшей тёщи С… Т.Л. по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1 по договору аренды с 2019 года. Благоустройством дома, коммуникаций и прилегающей территории занималась С… Т.Л. из своих собственных средств».

Постойте! А как же быть с заявлениями Парахина, опубликованными в «Орловской искре?» Журналистам он рассказывает грустную историю о том, что в 2015 году, когда с его отцом случилась беда, родители приняли решение построить благоустроенный дом. А полицейским говорит, что это его тёща в 2014 году приобрела земельный участок для строительства дома! Так что вопрос о том, на чьи деньги строился дом, благодаря разночтениям в заявлениях Парахина прессе и в полицейских постановлениях, также стал выглядеть более чем туманно. Ещё раз цитируем Парахина: «Приняли решение, что строить будут тесть и теща. Тесть — профессиональный строитель. Передали им деньги, они занялись». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/yurij-parahin-chinovnikov-nuzhno-pinat-chtoby-oni-ne-bronzoveli/ А полицейским он рассказывал, что это тёща строила дом из собственных средств. Что было на самом деле? И, судя по рассказам госпожи С…, строили дом какие-то абстрактные «частные лица», которых найти и проверить скорее всего невозможно.

Отец Юрия Николаевича Николай Васильевич Парахин при всей неоднозначности его фигуры, оставил значительный след в новейшей истории Орловщины. Его именем назван Орловский государственный аграрный университет, его помнят и выпускники, и преподаватели, и обычные орловчане. Но публично заявлять журналистам и убеждать полицию в том, что «оставленное им после себя» — это дом бывшей тёщи Юрия Парахина, который он у неё арендует за десять тысяч рублей в месяц, — это просто кощунственно. На наш взгляд, разумеется.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ И ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Нынешний мэр Орла, похоже, не понимает, что время, когда источники приобретения собственности, зарегистрированной на родственников, друзей, деловых партнёров, различных домов, квартир, магазинов, рынков, торгово-офисных комплексов и недостроев нельзя выяснить, уже прошло. Тайное всё чаще становится явным…

А теперь вкратце о том, какие материалы в свете наших публикаций о Ю.Н. Парахине и так или иначе связанных с ним возможных противоправных действиях сейчас продолжают проверяться правоохранительными органами.

Вот сообщение прокуратуры Орловской области от 4 декабря 2020 года: «Прокуратурой Орловской области в связи с размещением в СМИ информации о подготовке администрацией г. Орла проекта правового акта, в результате принятия которого предполагается прекращение деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на пл. Жукова и Комсомольской пл. г. Орла, организована проверка.

По ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации г. Орла, в том числе в части соблюдения требований законодательства, направленного на защиту прав субъектов предпринимательства и исключение фактов воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства, регламентирующего вопросы пресечения и предотвращения возникновения конфликта интересов.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_57/mass-media/news?item=56408193 Это, как вы понимаете, уважаемые читатели сообщение о проверке по поводу попытки вытеснить предпринимателей с самых популярных торговых площадок, в том числе и в район «Южного рынка», контролируемый структурами, связанными с Юрием Парахиным.

Кто-то посчитал, что срок давности истёк, но законность передачи фирме Юрия Парахина административного здания и земельного участка на Московской, 31, где вырос этот торгово-офисный центр, всё равно будут проверять

3 ноября 2020 года начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции советник юстиции А.В. Трямзин отправил прокурору Железнодорожного района К.В. Капустянскому для рассмотрения по существу материалы по неправомерным действиям администрации г. Орла по передаче в собственность третьим лицам административного здания и земельного участка по адресу ул. Московская, д. 31. Напомним, что «третьи лица», о которых идёт речь, это Юрий Николаевич Парахин, директор и учредитель ООО «Партнёр», и второй учредитель – Светлана Литвак. http://orelsreda.ru/kriminalnyj-debyut-budushhego-mera-orla-yuriya-parahina/

20 ноября 2020 г. из прокуратуры Орловской области прокурору Заводского района А.Н. Мельничуку за подписью и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Т.П. Сорокиной было отправлено для рассмотрения обращение представителя Комитета за гражданские права в Орловской области В.М. Паскару по поводу законности приобретения земельного участка по адресу ул. Комсомольская, 287 и отчуждения собственности, а также установления собственника здания. Поставлена задача проверить соблюдение федерального законодательства при использовании указанного объекта недвижимости. Мы также подробно писали об этом в статье «Уголовное дело Юрия Парахина». https://flb.ru/2/4286.html А законность прекращения этого уголовного дела, как следует из документа прокуратуры, будет проверять уже само региональное надзорное ведомство.

В общем, успокаиваться Юрию Николаевичу ещё рано, ведь сегодня мэрская власть (тем более что он не всенародно избранный мэр) отнюдь не является ни абсолютной защитой от правоохранителей, ни индульгенцией…

P.S. Из опубликованного нами документа – Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанного лейтенантом полиции Тимохиным П.В. и утверждённого подполковником полиции Худокормовым А.А., следует, что они работали с этим документом в нерабочий день, когда отмечается государственный праздник — День России, 12 июня 2020 года.

Согласно ст. 53 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон N 342-ФЗ) сотрудник ОВД в случае необходимости может привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, предусмотренном Приказом МВД России от 19.10.2012 N 961. Вот выдержка из документа:

«Сотрудники привлекаются к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни на основании правового акта Министра внутренних дел Российской Федерации, заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации, руководителя (начальника) подразделения центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации2, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, образовательного учреждения, научно-исследовательской организации системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, иной организации или подразделения, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации, а также правового акта руководителя (начальника) структурного подразделения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющего право назначения сотрудников на должности. Указанный правовой акт доводится до сведения сотрудника под расписку. Руководитель (начальник), привлекший сотрудника к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, несет дисциплинарную ответственность за законность и обоснованность такого привлечения». https://rg.ru/2012/12/19/slujba-dok.html

Нам хотелось бы получить информацию о том, на основании какого конкретно правового акта лейтенант Тимохин и подполковник Худокормов были привлечены к работе по подготовке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в праздничный день, насколько законным и обоснованным было решение о привлечении их к выполнению служебных обязанностей 12 июня 2020 г., и если такое решение было незаконным, то кто понёс за это дисциплинарную ответственность.