10 апреля 2019



За сутки в Орловской области обезвредили около 400 опасных находок

За минувшие сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ поисково-спасательной службы Орловской области изъяли и уничтожили почти 400 взрывоопасных предметов. По традиции, с началом работ на земле увеличивается и число найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Практически ежедневно сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжают на обезвреживание опасных находок.

29 мая спасатели-взрывники работали в двух районах. В Покровском районе была обезврежена одна минометная мина калибра 50 мм. В поселке Верховье были изъяты, а затем уничтожены 395 артиллерийских снарядов калибра 85 мм.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация чрезвычайно опасна. Не говоря о том, что наносить удары или перемещать находку вообще строжайше запрещено.

При обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения телефонам «01», «101» и «112» или в полицию по телефонам «02», «102». При производстве земляных или других работ – остановить работу. Нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

 

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Опубликовано 10 Апр 2019 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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