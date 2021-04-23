За три года в Орловской области стало на 27 тысяч работающих меньше

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по динамике рынка труда — 2021.

В течение последних трех лет число занятых увеличилось в 14 регионах России, сократилось — в 70, в том числе в Орловской области.

Изменение числа работающих в Орловской области за три года составило -7,6 %, таким образом, число работающих сократилось на 27 тысяч человек: за последние десять лет — 9,8%, минус 35,4 тыс. человек.

Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Московской области и Краснодарского края. За этот период там появилось 49 и 35 тысяч новых рабочих мест. Хуже всего дела обстоят в Дагестане — здесь количество рабочих мест сократилось на 116 тысяч, сообщает РИА Новости.