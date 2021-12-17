17 декабря 2021



За три года в Орловской области восстановили 189 га леса

Работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Лесные культуры созданы на территории 9 лесничеств области. Самый большой объем посадок – в Ливенском, Глазуновском, Ломецком лесничествах. При проведении посадок использовался посадочный материал, выращенный в питомниках автономных учреждений лесного профиля. Более 750 тыс. сеянцев дуба и сосны пополнили за три года лесной фонд региона, причем дубрав стало больше, чем сосновых боров: 131 гектар против 58 гектаров.

Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, достигнут. На следующий год в регионе запроектировано лесовосстановление на площади 74 га.

Одна из задач регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», направленная на привлечение внимания широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов, реализуется, в том числе и через мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Принять участие в акции просто — достаточно зайти на карту акции сохранимлес.рф, найти наш регион, зарегистрироваться на событие и быть на месте в назначенное время.

 

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Опубликовано 17 Дек 2021 в 18:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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