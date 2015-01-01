За время новогодних праздников сто орловчан лишились водительских прав

За первую декаду нового года сотрудники ДПС выявили 100 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Орелград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Орловской области.

Во время новогодних праздников госавтоинспекция работала в усиленном режиме, проводив сплошные проверки водителей на трезвость.

Все составленные материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения, сообщили в ГИБДД.

За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения автолюбителям могут назначить штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до 2 лет, а также лишение свободы на срок до 2 лет.