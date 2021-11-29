За зиму в Орле промоют ливневую канализацию

Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время объявлен поиск подрядчика, который займётся содержанием сетей ливневой канализации. Электронный аукцион продлится до середины декабря.

Заказчик работ — МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Цена контракта — 20 млн рублей.

Общая протяженность городских ливневых сетей составляет более 86 км. Будущий подрядчик будет обязан комплексно обслуживать сети в течение года.

После заключения контракта подрядчик сможет приступить к плановым работам по графику. В первую очередь — это промывка ливнёвок. За зиму предстоит промыть 800 коллекторов в районе Наугорского шоссе и ул. Михалицина, весной работы начнутся в Зареченском микрорайоне и 909-м квартале. Также предстоит подготовить сети к паводковому периоду 2022 года.

В обязанности подрядчика также входит замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, монтаж новых крышек люков и чугунных решёток, восстановление дождеприемников с заменой кирпичной кладки, ремонт смотровых колодцев и т.д.