29 ноября 2021



За зиму в Орле промоют ливневую канализацию

Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время объявлен поиск подрядчика, который займётся содержанием сетей ливневой канализации. Электронный аукцион продлится до середины декабря.

Заказчик работ — МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Цена контракта — 20 млн рублей.

Общая протяженность городских ливневых сетей составляет более 86 км. Будущий подрядчик будет обязан комплексно обслуживать сети в течение года.

После заключения контракта подрядчик сможет приступить к плановым работам по графику. В первую очередь — это промывка ливнёвок. За зиму предстоит промыть 800 коллекторов в районе Наугорского шоссе и ул. Михалицина, весной работы начнутся в Зареченском микрорайоне и 909-м квартале. Также предстоит подготовить сети к паводковому периоду 2022 года.

В обязанности подрядчика также входит замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, монтаж новых крышек люков и чугунных решёток, восстановление дождеприемников с заменой кирпичной кладки, ремонт смотровых колодцев  и т.д.

 

В Орле в подъезде жилого дома обнаружены тела мужчины и женщины
В Орловской области объявлен конкурс по субсидированию начинающих предпринимателей
Орловцам напомнили, что грипп никуда не исчез в пандемию коронавируса
Опубликовано 29 Ноя 2021 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"