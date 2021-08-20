20 августа 2021



Заболеваемость коронавирусом местами выросла за неделю в два раза

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечен на 16 административных территориях Орловщины. В четырех районах заболеваемость коронавирусом выросла почти в 2 раза: в 1,8 раза — на территории Дмитровского и Кромского районов, жители Верховского района стали болеть чаще в 1,7 раза. Безусловный антилидер — Глазуновский район, где заболеваемость подскочила сразу в 2,2 раза. Особое внимание областному центру и близлежащим поселениям. Так, на 31% выросла заболеваемость в городе Орле. Похожая картина и в Орловском районе +30%.

Всего на прошлой неделе в эпидемический процесс вовлечены 24 административные территории Орловской области. Не регистрировались случаи COVID-19 в Покровском районе, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 20 Авг 2021 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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