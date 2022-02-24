Заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на 15%

Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 5 086 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 15% ниже показателей предыдущей недели.

На текущей неделе продолжается регистрация высоких показателей заболеваемости COVID-19 (среднесуточный показатель 600 случаев).

Однако, по сравнению с прошлой календарной неделей, уровень госпитализации снизился на 18,3% (госпитализировано 695 пациентов).

В возрастной структуре заболеваемости COVID-19 доля детей составила 16,1% (зарегистрировано 818 случаев), на взрослых приходится 83,9% заболевших (4 268 случаев).

Высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе отмечены на территории г. Орла, Орловского, Мценского, Покровского, Кромского, Новосильского, Новодеревеньковского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов.

В течение последних трех недель на территории региона отмечается доминирование циркуляции штамма коронавируса «Omicron», доля которого в исследованных образцах составляет более 95%.

На прошлой неделе зарегистрировано 629 случаев внебольничной пневмонии, показатель составил 86,80 на 100 тысяч населения области, что на 16% ниже чем на предыдущей неделе (750 случаев, показатель 103,49 на 100 тысяч населения).

Наибольшая доля пневмоний зарегистрирована среди лиц в возрасте старше 65 лет — 45,5% и 40-64 лет – 42% от зарегистрированных случаев.

Доля внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 составила 44% (из 629 случаев внебольничных пневмоний 277 случаев).

На прошлой неделе на территории Орловской области отмечены высокие показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: зарегистрировано 10 451 случай заболеваний (144,21 на 10 тысяч населения). Тем не менее это на 7,9% ниже показателей заболеваемости предыдущей недели. Незначительное снижение заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп, среди детей 7-14 лет отмечается стабилизация на уровне показателей прошлой недели. По области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога среди совокупного населения на 157,5%, среди взрослого населения — на 324,7%.