Заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на 22,7%

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 марта.

За прошлую неделю в Орловской области зарегистрировано 3 108 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией (428,88 на 100 тыс. населения), что на 22,7% ниже показателя предыдущей недели.

Среднесуточный показатель заболеваемости на текущей неделе превышает средний показатель заболеваемости по Российской Федерации на 24%, регистрируется порядка 400 случаев в день.

По сравнению с прошлой календарной неделей, уровень госпитализации снизился на 10% (госпитализировано 478 пациентов).

В возрастной структуре заболеваемости COVID-19 доля детей составила 17,2% (зарегистрировано 534 случая), на взрослых приходится 82,8% заболевших (2 574 случая).

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди взрослых старше 65 лет, 40-64 лет и подростков 15-17 лет.

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах взрослых и среди детей в возрасте до 6 лет, в то же время среди детей 7-14 лет и подростков отмечен рост заболеваемости на 26% и 8 % соответственно.

Высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе отмечены на территории г. Орла, Орловского, Колпнянского, Новосильского, Новодеревеньковского, Краснозоренского, Покровского, Свердловского, Троснянского и Должанского районов.

На территории региона отмечается доминирование циркуляции штамма коронавируса «Omicron», доля которого в исследованных образцах, как и ранее, составляет более 95%.

Несмотря на снижение числа регистрации внебольничных пневмоний в течение последних трех календарных недель, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе остаются высокими (58,23 на 100 тысяч населения – 442 случая).

Наибольшая доля пневмоний зарегистрирована среди лиц в возрасте старше 65 лет – 40,9% и 40-64 лет – 39,4% от зарегистрированных случаев.