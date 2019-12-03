3 декабря 2019



Заболеваемость ОРВИ на Орловщине растет

В регионе на минувшей неделе еще 4 204 человека заболели ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 67,7% от общего числа заболевших. Уже превышен эпидпорог как среди детей, так и среди взрослых. По состоянию на 02.12.2019 года карантин введен по классам в 7-ми школах Орла. Родителей убедительно просят — не отправляйте детей с признаками острых респираторных инфекций в школу! Только своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

При появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций Роспотребнадзор настоятельно рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью для своевременного начала адекватного лечения. Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

— Чаще мойте руки с мылом, особенно при возвращении с улицы.

— Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.

— Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками.

Одним из эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация населения против данной инфекции, которая проводится перед началом эпидемического сезона. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне и входят в ее состав.

Вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче и без серьезных осложнений.

См. также: В Орловских школах начали вводить карантин. Пока закрывают отдельные классы

 

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Опубликовано 03 Дек 2019 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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