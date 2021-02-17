Зачем нам дворник с зарплатой мэра?

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

Конец прошлой – начало нынешней недели с обильными снегопадами, а затем и морозами в полной мере продемонстрировали жителям города Орла управленческое бессилие городской власти и лично мэра Юрия Парахина. Поваливший в пятницу снег за считанные часы превратил городские улицы в ад для автомобилистов и пешеходов. И если в пятницу вечером люди не могли добраться домой с работы, потому что улицы были завалены снегом, то в понедельник утром те же люди не могли попасть на работу, потому что ударил мороз: как выяснилось, городской транспорт у нас работает только в хорошую погоду.

С пятницы до понедельника

О надвигающейся «стихии» в виде обычного для российской зимы снегопада мэр Орла знал заранее. Еще в четверг он сообщил своим подписчикам в соцсети ВКонтакте, что «осадки пойдут сегодня ночью и продлятся до воскресенья». И дал обещание привлечь все возможные силы. Далее цитируем: «В автопарке МУПа 47 единиц техники, в том числе 18 КДМ. Кроме того, можем привлечь 58 единиц от других предприятий и ИП. В основном это самосвалы, которые нужны для вывоза снега, – 47 единиц. Итого 105 единиц техники на ходу и готовы к уборке города. Работаем круглосуточно. Днём убираем дороги, вечером вывозим снег… Убрать весь город за час мы, к сожалению, не сможем, но будем делать всё возможное, чтобы неудобства из-за обильного снегопада оказались минимальными».

Неудобства минимизировать не удалось: те, кому не посчастливилось передвигаться по городу Орлу в пятницу вечером, вряд ли могли заметить ту самую сотню единиц готовой к уборке техники на улицах областной столицы. И вовсе не из-за плохой видимости. И если к девяти вечера центральные магистрали худо-бедно почистили, то периферийным улицам и дворам снегоуборщиков пришлось ждать несколько суток. Мэр Парахин вместо того, чтобы любыми методами мобилизовать всю возможную технику и персонал УК на расчистку города уже вечером пятницы, предложил помахать лопатами самим жителям. И даже показал личный пример, выложив в соцсетях свое «снегоуборочное» фото. Сюжетный снимок, так сказать: мэр чистит снег на стоянке и у подъезда жилого дома неподалеку от здания городской администрации.

И если кто-то из горожан такой мэрский почин поприветствовал, то другие, наиболее вредные, задались справедливым вопросом: а зачем нам дворник с зарплатой мэра? В том смысле, зачем нужен мэр, который не может заставить работать дворников? За что мы ему платим? Этот же вопрос – за что мэр получает свою зарплату? – не потерял актуальности и к понедельнику, когда намахавшиеся лопатами в выходные дни орловчане попытались добраться до работы. Корреспондент «ОС», например, живущая в районе бывшего завода силикатного кирпича, предприняла попытку уехать в центр города с остановки на улице Кузнецова. Здесь проходят два коммерческих маршрута — №9 и №34. Первый идет через Советский район, второй – через Железнодорожный – в Заводской. 34-й маршрут мне не подходил, поэтому пришлось дожидаться девятку. Полчаса. На 20-градусном морозе. И втискиваясь в переполненный салон, вспоминать славное советское прошлое… Водитель, отвечая на вопрос, почему автобусы ходят с получасовым интервалом, рявкнул: «Город стоит!». И город действительно стоял: пробка растянулась от Болховского шоссе до сквера Гуртьева, и путь до редакции вместо положенных 20 минут занял час времени. В течение этого часа в салоне недобрыми словами поминали как мэра Парахина, сумевшего оперативно перекрыть Красный мост, но не способного столь же стремительно справиться с последствиями снегопада, так и орловских перевозчиков, которые не когда-либо, а аккурат в злосчастную пятницу заявили о необходимости повышения цены проезда до 30 рублей. Не исключаем, что предложение могло поступить и раньше, но пресс-служба мэрии довела информацию до общественности именно в пятницу, когда горожане, отчаявшись попасть в редкие переполненные автобусы, месили сугробы, добираясь до своих домов. Все это выглядело сущим глумлением над гражданами, причем столь откровенным, что своих эмоций не смог сдержать даже обычно сдержанный экс-мэр Орла, а ныне просто председатель Орловского горсовета Василий Новиков.

«Был крайне удивлен, а точнее, возмущен, прочитав новости о просьбе перевозчиков повысить проезд в общественном транспорте Орла до 30 рублей, — написал спикер горсовета на своей странице в Фейсбуке. — В таком случае, транспорт должен останавливаться у подъездов, сидения должны быть с подогревом, а водитель должен говорить на разных языках, объявляя остановки. Безусловно, это шутка. В любом случае, для начала администрация города должна будет вынести этот вопрос на заседание профильного комитета, затем горсовета и обосновать все расчеты. Относительно себя и депутатского корпуса хочу заверить горожан, что мы категорически против такого повышения цены за проезд».

Если честно, Василию Федоровичу можно было бы поаплодировать за такую солидарность с пассажирами, но все испортила оговорка, что вопрос надо вынести на обсуждение депутатов. Потому что на самом деле обсуждать здесь нечего: общественный транспорт в Орле сейчас работает так, что это маршрутчики должны приплачивать пассажирам за то, что те вынуждены ездить в маршрутках. И ни о каком повышении цен на проезд не может быть и речи, пока не будет наведен порядок в сфере пассажирских перевозок. Но беда в том, что наводить его некому – мэр Парахин бессилен и здесь. Это выяснилось в тот же понедельник – и не где-нибудь, а на большой ежегодной пресс-конференции губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Клычков отвечает за Парахина

Пресс-конференция длилась почти три часа, и львиная доля вопросов, которые журналисты задали губернатору, касалась городских проблем: перенос ярмарок выходного дня, дорожное строительство, вывоз мусора, расчистка города от снежных заносов и, конечно же, качество работы городского транспорта. Что удивительно, губернатор на все эти вопросы отвечал.

Вот, к примеру, вопрос журналиста газеты «Орловский вестник»:

— В последнее время, особенно на фоне погодных условий, к нам поступают вопросы от жителей касательно критериев очистки города, эффективности очистки. Да, приезжает уборочная техника, но… когда с поднятым ковшом, когда просто снег сгребается в сугробы. Дороги сейчас стали очень узкими. Ну вот когда мы ехали на пресс-конференцию, мы буквально столкнулись с «пятым» троллейбусом, потому что сугроб. Хорошо, что сзади никого не было – троллейбус смог сдать назад и нас объехать. То же самое по маршрутам 22 и 25: люди не могут доехать до конечной остановки, школы №50, и с субботы по вчерашний день до десяти вечера семь маршруток застряли и перестали ездить до конечной остановки. Может быть, стоит уйти от таких критериев оценки коммунальных служб, как пройденные километры, сожженная солярка, а перейти, например, к фотофиксации: вот эта улица свободна и можно её прочистить…

А вот ответ Клычкова:

— Ну, мне кажется, нам ни от каких критериев отказываться не стоит. Вот я тоже получаю сообщение: едет КДМ с поднятым ковшом. А я могу вообще доехать до точки, где мне работать надо? Мне асфальт скрести? Здесь же тоже есть определенная логика. У Спецавтобазы, как вы понимаете, есть график работы: центральные улицы, второстепенные, межквартальные проезды… Есть случаи, когда некоторые работники халтурят. Иногда благодаря обращениям жителей, той же фото-, видеофиксации их удается поймать.

Что касается последнего снегопада, даже не буду оценивать, сколько лет снега не было, и вчера после обеда мы с Юрием Николаевичем обсуждали, каким образом нам разбить эту ледяную наледь на Комсомольской, на Карачевском шоссе, где большегрузные машины сбили снег, при низких температурах его не разбить. Высыпали вместо пескосолянки чистую соль для того, чтоб разъедала, а тяжелыми грейдерами соскоблить этот лёд, но есть опасность, что вместе со льдом асфальт будет сниматься, потом будут претензии, куда делся асфальт.

По локальным дорогам, второго уровня, я благодарен многим подрядчикам, вчера около ста единиц техники, это и КамАЗы для вывоза снега, это и грейдеры, и КДМ работали во дворах. Управляющим компаниям поставлена задача до среды обеспечить вычистку. Могу сказать, что часть из них активно включилась в работу, часть — не очень активно, и по городу, что здесь греха таить, техники мало. Мы сейчас вместе с городскими властями в рамках выделенных средств на более чем сорок миллионов дополнительно закупаем. Срок поставки — март-апрель, но и вспомните Спецавтобазу, её не обделяли дополнительными единицами техники. Практика показывает, мы должны быть готовы к любым снегопадам, гололеду, но для этого нужно увеличить объем техники. Соответственно нужно увеличить объем средств на содержание и ремонт.

Относительно показателей, я вашу идею предложу даже не руководителю Спецавтобазы, а мэру города Орла. Мы здесь с вами живем и понимаем: подобные проблемы со снегопадом невозможно за один день решить. В Москве едут десятки тысяч единиц техники, и ситуация похожая… Обращений вчера было много по поводу ледяных надолбов, особенно на Карачевском шоссе, сыпем чистую соль, пескосолянка не берет, соль тоже не разъедает. Вплоть до того, что обратились к аграриям, может, есть какие-то химикаты, которые смогут её разъесть без образования пленки масляной. Будем потом проходить грейдерами, чтобы её убрать.

Хочу высказать пожелания сил, здоровья, благополучия нашим жителям. Вот все-таки у нас замечательные люди. Кто-то пишет: «Вот пошел с лопатой убирать, зачем коммунальщики, деньги плачу…». Да все понятно. Из дома можно руководить всем чем угодно. Но ряд жителей вышли — бутылочка коньячка, хлебушек, сальце, лимончик, у кого что, я про коньячок знаю, про закуску не знаю, организовали дом, убрали. Да, это, может быть, должна делать управляющая компания, но вот люди вышли, помогли. Редакторы, чиновники, мы иногда за рамками наших полномочий помогаем, потому что это нужно, а не потому, что положено. Вот так если разбираться и смотреть, сколько содержание и ремонт общего имущества в доме стоит, мы так можем далеко уйти. Мы социальную составляющую соблюдаем. Ведь никто не хочет, чтобы тариф УК вырос в три раза? Мне управляющие компании говорят: у нас все готово: и технику купить, и людей еще нанять, чтобы они у нас в простое стояли целый год, но только тариф тогда давайте поднимем в пять раз. Я не согласен. У людей нет такой возможности платить. Соответственно нужно организовывать работу…

Чувствуете знакомую риторику? «Из дома можно руководить», «помогать нужно», если делать, как положено – тариф надо поднять… В общем, похоже, Андрей Евгеньевич действительно с Юрием Николаевичем многое лично обсуждают. После обеда. Но дело даже не в этом. А в чем, расскажем чуть ниже, а пока еще один вопрос-ответ.

Полномочия столкнулись?

Итак, корреспондент «Комсомолки» поинтересовалась, «когда же, наконец, в Орле будет ходить нормальный транспорт, когда люди перестанут дожидаться маршруток на холоде по часу, когда вместо консервных банок будет ходить вместительный экологичный транспорт?»

И вот что ответил губернатор Клычков (цитируем дословно):

— Вы правы, даже сегодняшний день показал, что большее количество людей, нежели обычно, стоит на остановках. Я рад тому, что у нас проблема с маршрутками перестала быть уделом только недовольных граждан, а перешла в общественную плоскость. Проблем действительно много. Вопрос с наведением порядка. Сегодня перевозчики отчитываются, что автобусы якобы не завелись из-за мороза. Но у нас через неделю будет минус тридцать, тогда что, они вообще не выйдут? Это не вопрос пассажира и того, кто заключал контракт, это вопрос перевозчика, который должен обеспечить качество. И мы видим, что в вечернее время, когда пассажиропоток снижается, перевозчики просто прекращают обслуживать маршруты, потому что им это невыгодно. Другой вопрос, сейчас многие перевозчики стали говорить, что нужно повысить тариф до 30 рублей, потому что это экономически обосновано. Знаете, когда такие разговоры идут, я не согласен с такими разговорами. Потому что тридцать рублей для жителя — это неподъёмно. Нужно смотреть, а на сколько выросла у них заработная плата, на сколько выросла стоимость каких-то материалов, и потому, что кто-то хочет тридцать рублей, нужно смотреть экономические возможности, в первую очередь, населения, во-вторых, возможность обновления автопарка. Хотя прекрасно понимаю, что либо недоплата, либо доплата в меньшем размере и останавливает многих в обновлении автопарка. Это взаимосвязанные вещи. Ты либо имеешь стоимость билета, который позволяет обновлять автопарк, либо ты не имеешь обновленного автопарка. К сожалению, это закон сегодняшней жизни.

И относительно претензий. Городская власть вплоть до того, что высказала претензию по расторжению контракта. Потому что в данном вопросе, несмотря на то, что я всячески заинтересован в сохранении МУП ТТП, понимаю, что они не могут не оказывать услуги и быть в каком-то привилегированном положении.

Задача стоит сейчас очень простая — это организация нормальной доставки пассажиров. Следующий этап — это опыт эксплуатации больших автобусов, Многие говорили, они не развернутся, не поедут. Но они поехали. И доступность для маломобильных граждан, для мам с колясками, она ими обеспечилась. И вот сейчас работа идет, она, к сожалению, не быстрая, мы обсуждаем, в том числе, и с рядом других регионов, и с федеральными институтами развития возможность участия в программе как по обновлению автопарка, так и … У нас зачастую сталкиваются государственные и муниципальные полномочия. Для Орла это трехзначные маршруты. Из области трехзначные маршрутки выходят, собирают всех пассажиров на двухзначном маршруте. И муниципалы говорят: наши — двухзначные, областные — трехзначные. Начиная от тарифа, заканчивая качеством перевозок. Поэтому мы сейчас подготовили предложения, чтобы забрать полномочия по организации перевозок на областной уровень по согласованию с муниципальными образованиями для организации единой системы обеспечения транспортом. Я понимаю, что муниципальная власть с удовольствием это отдаст, но вопрос в другом: это и финансовые возможности, и организация процесса.

Не будем заострять внимание на содержании губернаторского спича, разве что за исключением выделенной фразы о передаче полномочий по транспортному обслуживанию горожан на областной уровень. Согласитесь, интересное предложение: повысить тарифы и передать полномочия по организации пассажирских перевозок в область. Не сомневаемся, у этой инициативы есть свои интересанты, то есть те, кому выгодно – как среди перевозчиков, так и среди чиновников. Впрочем, это тема для отдельного материала, и мы обязательно к ней вернемся в одном из ближайших номеров, тем более что и сами перевозчики поделились с «Орловской средой» очень интересной информацией, так сказать, внутреннего пользования. Сейчас же вернемся к пресс-конференции.

Кого привел губернатор?

Повторим, корреспондента ОС не удивило, что журналисты задают губернатору вопросы, которые должны быть адресованы мэру города Орла. Удивило то, что Клычков не переадресовал эти вопросы Парахину, а отвечал на них – причем подробно и со знанием деталей. То есть фактически делал то же самое, что и сам Парахин, когда взял лопату и пошел чистить снег вместо того, чтобы своевременно позаботиться об организации уборки города. На наш взгляд, если мэр чистит снег, а дворники во вверенном ему городе этого не делают, то мэр должен переквалифицироваться в дворники. И получать зарплату дворника, а не главы городской администрации. И если губернатор вместе с мэром обсуждают, как избавиться от наледи на Карачевском шоссе, и губернатор признается, что не знает, как это сделать, то губернатор должен переквалифицироваться в начальника Спецавтобазы (опять же с соответствующей зарплатой), выехать за пределы города и поинтересоваться у дорожников, как они очищают федеральную трассу, которая начинается аккурат там, где кончается Карачевское шоссе, и на которой нет никакой «ледяной наледи». Если же губернатор хочет быть губернатором, то он должен сделать так, что мэр города Орла не станет выступать после снегопада в роли дворника, а журналисты не будут спрашивать у губернатора, почему областной центр, которым руководит этот мэр, завален снегом и почему не работает городской транспорт. В противном случае губернатор должен избавиться от такого мэра, а не заявлять журналистам, что Парахину надо «помогать».

Помнится, недавно ушедший от нас экс-губернатор Орловской области Александр Петрович Козлов так же «помогал» экс-мэру Орла Виктору Сафьянову. А потом сделал все возможное, чтобы Сафьянов мэрской должности лишился. И не только потому, что имел место некий конфликт интересов. А потому, что если честно, то прекрасный и порядочный человек Виктор Сафьянов был никудышным мэром – и орловчане это хорошо помнят. Кстати, на одной из традиционных губернаторских пресс-конференций Александр Петрович Козлов признался журналистам, что, продвигая Сафьянова в мэры, совершил большую кадровую ошибку. Более того, со свойственной ему прямотой заявил: виноват мол, идиота привел. И хотя журналисты «Орловской среды» не разделяют это мнение Александра Козлова, его неполиткорректную фразу корреспондент ОС вспомнила на пресс-конференции губернатора Клычкова. Потому что очень хотелось ее процитировать и спросить Андрея Евгеньевича: а вы как считаете, кого вы привели в город Орел? Не спросила, конечно. Журналистская этика не позволила.

Татьяна Филева