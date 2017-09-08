Зачем Орлу «прачечный» мост?

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

В минувшую субботу врио губернатора Андрей Клычков совершил уже входящую в традицию поездку выходного дня по Орлу. В ходе поездки и стало известно, что не далее как в ноябре подрядчики приступят к строительству пешеходного моста через Оку. Об этом Андрею Клычкову сообщил его первый зам Анатолий Мишанов.

В одни руки

На сегодняшний день именно Анатолий Мишанов – первый заместитель председателя регионального правительства – назначен ответственным за все вопросы, касающиеся строительства, транспорта, ЖКХ, ТЭК и дорожного хозяйства. В принципе, всем этим Мишанов занимался и при отставленном губернаторе Потомском, креатурой которого он, собственно, и являлся, однако параллельно с ним этими же отраслями регионального хозяйства ведал и зампред областного правительства Александр Ремига. После отставки Ремиги врио губернатора Андрей Клычков решил, что не имеет смысла искать ему замену, поскольку полномочия Мишанова и Ремиги во многом дублировались. Таким образом, все нити управления в строительно-дорожно-транспортно-коммунальной сфере сосредоточились в руках господина Мишанова, что, на наш взгляд, ничего хорошего данной сфере не сулит. Попробуем разобраться почему на примере многострадального орловского ГУПа – «Дорожной службы».

Каким образом Анатолий Мишанов связан с данным предприятием, в открытом письме, опубликованном в «Орловской среде» еще в мае нынешнего года, рассказали сами работники «Дорожной службы».

В Орловскую область Анатолий Мишанов приехал в конце лета 2016 года из Санкт-Петербурга, где в свое время занимал должность первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В провинциальном Орле господин Мишанов, которого питерские СМИ называли самым богатым чиновником города, поначалу занял скромное кресло замначальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Впрочем, уже в сентябре того же года специально для него был введена должность первого заместителя председателя правительства, каковую он благополучно занял. Первый зампред Мишанов курировал в числе прочего и департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, который является учредителем «Дорожной службы».

В «Дорожной службе» к тому времени сменилось семь директоров. Седьмым (или восьмым?) по счету с приставкой и.о. стал некий Игорь Мурсалов, так же, как и Мишанов прибывший из Северной столицы и назначенный на должность в декабре 2016-го. Как писали в открытом письме работники «Дорожной службы», «оказывается, во времена работы Мишанова в администрации Санкт- Петербурга он был членом рабочей группы по реализации отдельных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, созданной по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко. А другим членом этой группы и её секретарем был как раз Мурсалов. Таким образом, прослеживается четкая цепочка взаимосвязи Потомский – Мишанов – Мурсалов… Придя на предприятие, Мурсалов первым делом приводит туда своих людей. В качестве специалиста в предприятие назначается Королев Михаил Николаевич, друг Мишанова, чего он сам и не скрывает. Его следы ведут в различные компании в Санкт-Петербурге и других регионах, связанные со строительством». Среди «своих людей» авторы письма также назвали фамилии Батуев, Мамонов, Соловьев, Васильев. Про Артура Батуева, например, сообщалось, что в отношении его фирм, занимавшихся строительными подрядами, возбуждено несколько десятков дел о банкротстве и множество арбитражных дел по невыполненным обязательствам. «…Эта группа: Мурсалов – Королев – Батуев – Мамонов – Соловьев – Васильев, берет под контроль всю финансово-экономическую деятельность предприятия (договоры с подрядчиками, поставщиками топлива и материалов), – сообщали в письме сотрудники «Дорожной службы». – И все это под прикрытием первого зама Потомского – Мишанова!» Далее в письме перечислялся целый ряд «комбинаций», который осуществляла указанная группа, рулившая деятельностью «Дорожной службы», превратившейся, по мнению работников ГУПа, в «машину по «отмыву» и воровству бюджетных средств». Какие именно сделки проворачивала эта команда, можно прочитать в том же письме в №15 (463) от 3 мая 2017 г. «Орловской среды». Мы же обратимся к официальному источнику – информации Контрольно-счетной палаты Орловской области о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Дорожная служба».

Цифры и факты

Как сообщается на официальном сайте ведомства, проверка проводилась за 2016 год и другие периоды. Общий объем проверенных средств составил 1 миллиард 804 миллиона 565,3 тысячи рублей.

Установлено неэффективное использование средств предприятия на общую сумму 278 миллионов 199,6 тысячи рублей, нарушений в сфере закупок на сумму 428 миллионов 368,24 тысячи рублей, прочих нарушений законодательства Российской Федерации – 6 миллионов 924,5 тысячи рублей, упущенная выгода при заключении договоров – 121 миллион 738,48 тысячи рублей. По результатам деятельности предприятия за 2016 год сложился убыток в сумме 6 миллионов 205 тысяч рублей при запланированной прибыли с учетом корректировки – 24 миллиона 80,8 тысячи рублей. Это цифры. А теперь факты.

Как выяснили проверяющие, по причине бездействия отдельных руководителей не в должной мере осуществлялась претензионно-исковая работа, направленная на взыскание дебиторской задолженности, что позволило недобросовестным контрагентам уклониться от надлежащего исполнения договорных обязательств, в результате чего предприятие понесло убытки. За 2016 год просроченная дебиторская задолженность выросла почти в 2 раза, а относительно 1.01.2015 г. – в 26,3 раза. При этом поставщикам неправомерно выдавались авансы и, напротив, давалась длительная (от 120 дней до более чем года) отсрочка в оплате выполненных «Дорожной службой» работ и услуг. Кроме того, аудиторы пришли к выводу, что ряд совершенных «Дорожной службой» сделок имеет признаки мнимых, в том числе и сделки по поставке предприятию в 2014–2015 годах песка из отсевов, щебня гранитного, битума.

В материалах проверки также отмечено, что «при наличии лицензий на добычу песков строительных на Краснозоренском месторождении и известняков на западном участке Пискарево-Карасевского месторождения Новодеревеньковского района Орловской области предприятие (по данным бухгалтерского учета) добычу известняка и песка на карьерах не производило. При этом затраты на получение лицензий, проектную документацию, ревизионное обследование карьеров, оценку запасов и перерасчет материальных запасов карьеров, госпошлину, содержание структурного подразделения «Карьер», аренду карьерного комбайна и другие затраты составили 14 миллионов 753 тысячи рублей».

В результате к 1 января 2017 года кредиторская задолженность «Дорожной службы» составила 627 миллионов 892,4 тысячи рублей.

Но и это еще не все. По информации КСП, в ходе проверки выяснилось, что не была обеспечена сохранность основных средств и товарно-материальных ценностей, установлены факты списания затрат по объектам строительства дорог в суммах, существенно превышающих сумму контракта, выявлены значительные нарушения при осуществлении закупок, установлено, что выплата заработной платы работникам предприятия производилась с нарушением действующего законодательства. При инвентаризации материально-производственных запасов установлена недостача на сумму 64 миллиона 584,8 тысячи рублей.

Дорогостоящая переправа

Повторим, к такому итогу «Дорожную службу» привели деятели из команды Потомского под непосредственным кураторством его протеже Ремиги и Мишанова. И если Ремига отправлен в отставку, то Мишанов как ни в чем не бывало сопровождает врио Клычкова в поездках по городу и расписывает грандиозный проект строительства пешеходного моста через Оку.

Напомним, эскиз этого сооружения в 2016 году общественности представил одиозный главный архитектор области Ваагн Вермишян. На пешеходную переправу с одного берега Оки на другой длиной около 122 и шириной 4,5 метра планируют потратить боле 300 миллионов рублей из средств областного дорожного фонда. При этом целесообразность строительства моста в условиях крайней скудости регионального бюджета никто внятно объяснить не может. Подозреваем, что и сами чиновники во главе в первым зампредом правительства области Мишановым– между прочим, большим специалистом по инфраструктуре – прекрасно понимают, что никакой необходимости строить пешеходный мост в Орле за такие деньги нет. Но при этом упорно продавливают строительство. Зачем? Рискнем предположить, что изначально пешеходному мосту отводилась та же роль, что и некогда «Дорожной службе»: дорогостоящий объект вполне может быть использован как «машина по «отмыву» и воровству бюджетных средств». Не исключено, что эти планы не отменены и по сей день.

…Совпадение это или нет, но будущий мост через Оку предполагают назвать Банным. Хотя правильнее в этом случае было бы – Прачечным.

Федор Крюков

Вместо послесловия:

Материалы проверки КСП деятельности «Дорожной службы» переданы в прокуратуру Орловской области, УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области, Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, однако о каких-либо следственных действиях в отношении руководства ГУПа до сих пор ничего неизвестно… Высокопоставленные чиновники, курировавшие деятельность «Дорожной службы», также никакой ответственности не понесли. А некоторые – тот же Мишанов, например, продолжают «рулить» самыми денежными секторами областного хозяйства…

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Строительство пешеходного моста через Оку, как известно, лоббировали Потомский и его команда. Потомский покинул область, а чиновники из его команды остались и, как мы видим, «дожимают» этот вопрос. Но давайте посмотрим, кто такой первый зампред областного правительства Анатолий Мишанов, где он раньше работал, чем занимался, и почему вдруг «самый богатый чиновник» Санкт-Петербурга, как его называла пресса, переехал в тихий провинциальный Орел, на должность, которая по столичным меркам весьма скромно оплачивается. Думаю, сразу же возникнет очень много вопросов.

В связи с заявленным строительством моста хочется вспомнить и недавнюю ситуацию с юбилейными объектами, когда проводились очень странные конкурсы и аукционы. Так, например, в конкурсе на проведение работ на набережных Оки изначально заявлялись три компании – две орловских фирмы и «Балтстрой». Но, как я полагаю, после определенных манипуляций определенных людей из окружения Потомского «Балтстрой» остался единственным участником конкурса и «освоил» 350 миллионов рублей. Как «освоил» – мы все видели во время весеннего паводка… Аналогичная ситуация наблюдалась едва ли не по всем юбилейным объектам – на все конкурсы по какой-то причине заявлялся единственный участник. Неужели не было желающих получить подряды и гарантированную оплату по государственным или муниципальным контрактам? В такое верится с трудом. И на мой взгляд, здесь не обошлось без коррупционной составляющей. Что же касается строительства моста через Оку, то первый вопрос, который возникает: почему на пешеходный променад будут тратиться деньги из Дорожного фонда области, хотя они должны идти на строительство и ремонт улично-дорожной сети? По этому поводу я направлял депутатский запрос первому заместителю губернатора Бударину, и он ответил мне, что все происходит в рамках закона. Однако я в этом не уверен и все равно найду истину. Второй вопрос: а нужен ли вообще сейчас городу пешеходный мост? В Орле есть более острые проблемы. Например, на трассе в районе Маслозаводского переулка постоянный траспортный коллапс: автомобильные пробки, аварии. И куда актуальнее было бы потратить средства на строительство транспортной развязки по типу эстакады и избавить город от этой проблемы, чем строить декоративный мост.

– Тем не менее чиновники из команды Потомского упорно продавливают это строительство. И не исключено, что при этом временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова пытаются ввести в заблуждение относительно целесообразности этого строительства. Хочу через газету высказать свое мнение: в данном случае не стоит торопиться, необходимо внимательно изучить информацию о фирме-подрядчике (которая, кстати, тоже почему-то оказалась единственным участником конкурса), проанализировать, не является ли она звеном в коррупционной цепочке. Полагаю, было бы разумно приостановить процесс и объявить новый конкурс, чтобы была возможность отобрать действительно компетентного подрядчика, имеющего лицензию на строительство мостовых сооружений. Хотя повторю: по моему убеждению, лучше всего вообще отказаться от строительства моста и обратить внимание на проблему дороги на Маслозаводском переулке. И если эта действительно острая проблема будет решена, орловчане скажут Андрею Клычкову искреннее спасибо.