Зачем спилили деревья?

№41 (534) от 5 декабря 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» обратились жители улицы Полярной, сообщившие, что рядом со зданием администрации Орловского района спилили здоровые деревья. Граждане опасаются, что на месте зеленых насаждений появится очередная автостоянка.

«Около 15 лет назад рядом со зданием администрации Орловского района в областном центре высадили тоненькие деревца – саженцы рябины. Рябины подрастали, весной появлялись на них кудрявые белые цветы (из песни слов не выкинешь). Жители окрестных домов любовались цветами весной, а к осени цветы постепенно превращались в удивительную красоту – грозди ярко-красных ягод. С наступлением холодов на рябины прилетали стаи птиц. Тонкие рябинки за эти годы превратились во взрослые деревья (диаметр ствола уже был сантиметров 20). А 25 ноября 2018 года все рябины плюс другие деревья, что были рядом, спилили. И день-то какой выбрали – воскресенье! Наверное, потому что в рабочий день шум пилы не давал бы сосредоточиться чиновникам, работающим в соседнем здании.

А уж если серьезно подумать, то эти рябины давали не только красоту и радость, но и здоровье. И от пыли дорожной деревья защищали, принимая ее на себя (машин-то теперь много), и от шума. Кому вдруг помешали эти рябины и что краше них можно разместить на этом пространстве? Быть может, освободили место для новых саженцев, которые будут радовать осенью янтарным цветом листвы и дарить здоровье? Очень хочется верить, что это досадное недоразумение. Хочется верить, что место красивых деревьев не отдадут под автостоянку. Тем более, что на следующий день, 26 ноября, в передаче по орловскому радио выступал глава городской администрации и рассказывал о комфортной городской среде, в том числе и о благоустройстве дворов.

P.S. Мы надеемся, что это повествование прочитают неравнодушие люди, ответственные за принятие подобных решений. И, может быть, еще удастся остановить начавшийся спил вполне здоровых и красивых деревьев».

Жители улицы Полярной, г. Орел