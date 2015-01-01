Задание военного комиссариата на призыв осенью 2016 года в Орле выполнено на 100%

Призвано 205 человек, что составило 29,5% от общего количества призывников по региону.

По информации военного комиссара Северного и Железнодорожного районов города Сергея Нестерова, призыв проводился в сложных условиях демографического спада.

Продолжаются мероприятия по розыску уклонистов. В настоящее время разыскиваются 292 человека.

Показатель годности при призыве осенью этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне. Он составил составил чуть более 60% при среднем по области в 72 %.

С 1 апреля начнется очередной призыв на военную службу. Нормы весной 2017 года будут такими же, как и в прошлом году, проинформировала мэрия Орла.

 

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Опубликовано 15 Фев 2017 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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