Задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев

Следственными органами СК РФ по Орловской области задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как уточнили в пресс-службе СК, уголовное дело в отношении Дорофеева возбуждено в декабре 2017 года.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность генерального директора «Орелгортеплоэнерго» (акционерного общества, в котором 100% акций принадлежит Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области), с декабря 2015 года по июнь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, под видом осуществления законной хозяйственной деятельности, заключил договоры процентного займа, в том числе с фирмами-однодневками. После этого с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета сомнительных организаций были перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей. До настоящего времени займы акционерному обществу не возвращены, чем причинен имущественный ущерб «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием также отрабатывается деятельность Дорофеева, направленная на совершение других преступлений, — уточнили в силовом ведомстве.

 

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Опубликовано 19 Янв 2018 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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