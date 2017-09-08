Задержан бывший исполнительный директор филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илья Дисман

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан бывший исполнительный директор филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илья Дисман, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), за которые предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2016 года Дисман не выплачивал заработную плату 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг». Сумма общей задолженности составила более 5 миллионов рублей.

Кроме того, подозреваемый в целях извлечения выгоды для себя и других лиц в период с февраля по июль 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, мошенническим способом похитил более 136 миллионов рублей при строительстве многофункционального медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», где ООО «АСК Инжиниринг» с декабря 2015 года выступало в качестве генерального подрядчика строительных работ.

Указанные действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дальнейшее расследование указанного уголовного дела руководитель следственного управления взял на личный контроль, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Дек 2017 в 15:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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