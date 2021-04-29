29 апреля 2021



Задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года по август 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием вводил в заблуждение своих знакомых относительно наличия у него реальной возможности приобретения для них квартир по выгодной (заниженной) цене в городе Орле, в результате он получил от них  595 000 рублей, часть из которых внес в кассу по договору участия в долевом строительстве для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств перед  потерпевшими, а оставшуюся часть денежных средств присвоил себе, тем самым похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в крупном размере.

После возбуждения в отношении него уголовного дела подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме того, следственными органами в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, в рамках которого он обвиняется в  мошенничестве, совершенном при строительстве жилого многоквартирного дома.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

Орловский школьник умер после урока физкультуры
Четверо орловцев едва не погибли в пожаре сегодня ночью
На окраине Орла дети ходят в школу по проезжей части. Тротуаров нет
Опубликовано 29 Апр 2021 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"