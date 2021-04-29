Задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года по август 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием вводил в заблуждение своих знакомых относительно наличия у него реальной возможности приобретения для них квартир по выгодной (заниженной) цене в городе Орле, в результате он получил от них 595 000 рублей, часть из которых внес в кассу по договору участия в долевом строительстве для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, а оставшуюся часть денежных средств присвоил себе, тем самым похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в крупном размере.

После возбуждения в отношении него уголовного дела подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме того, следственными органами в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, в рамках которого он обвиняется в мошенничестве, совершенном при строительстве жилого многоквартирного дома.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.