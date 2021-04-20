20 апреля 2021



Задержан руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин

Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст.37 УПК РФ и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области  и его подчиненного.

В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)

По данным следствия,  руководитель департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020 зная о том, что ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА» обратилось в Департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных на проведение проверки в отношении указанной медицинской организации с дальнейшим отказом в переоформлении лицензии вне зависимости от ее результатов.

Во исполнение незаконных указаний руководителя департамента здравоохранения его подчиненный с целью избежать ответственности за неисполнение данных указаний внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии.

После этого в ноябре 2020 года руководитель департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, достоверно зная, что ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» выполнены все условия соответствия лицензионным требованиям, воспрепятствовал деятельности этой организации, отказав в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области, путем издания соответствующего приказа об отказе в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Таким образом, действия руководителя департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организации.

В настоящее время руководитель департамента здравоохранения Орловской области задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении него и его подчиненных проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение предварительного следствия  осуществляется сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле и.о. руководителя следственного управления.

По информации пресс-службы СУ СК по Орловской области

 

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Опубликовано 20 Апр 2021 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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