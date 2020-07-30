Задолженность по зарплате перед работниками МУП «Благоустройство г. Болхова» частично погашена

Как сообщает прокуратура Орловской области, по итогам заседания рабочей группы межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда, частично погашена задолженность по заработной плате перед работниками МУП «Благоустройство г. Болхова» на сумму 170 тыс. руб., вопрос полного погашения на предприятии задолженности остается на контроле прокуратуры области.

В ходе подготовки к заседанию рабочей группы двумя должниками, планируемыми к заслушиванию (ООО «Шанс» и индивидуальным предпринимателем), имеющийся перед работниками долг по заработной плате на сумму почти 350 тыс. руб. погашен в полном объеме.

Всего в результате принятых мер прокурорского реагирования в истекшем периоде 2020 года в полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед 1368 работниками 34 юридических лиц на сумму свыше 48,7 млн. руб.

Напомним, о задержке зарплаты уже уволенным работникам МУП писала газета «Орловская среда» 8 июля 2020 года.