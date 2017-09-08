Задолженность по зарплате перед работниками типографии «Труд» ликвидирована

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Типография «Труд» Юрия Горячева. Его незаконные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствием установлено, что Горячев с июня по сентябрь 2017 года частично не выплатил заработную плату 22 работникам акционерного общества «Типография «Труд» на общую сумму 594 тысячи рублей.

Благодаря принятым мерам на стадии предварительного следствия со стороны следственного управления СК России по Орловской области во взаимодействии с прокуратурой области, органами исполнительной власти Орловской области восстановлены нарушенные права работников АО «Типография «Труд» — задолженность по заработной плате ликвидирована в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении Юрия Горячева меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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