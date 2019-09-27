27 сентября 2019



ЗАГС Орловского района переехал в другое здание

Теперь жителям Орловского района все услуги по госрегистрации актов гражданского состояния будут оказываться в территориальном отделе ЗАГС г. Орла. Напомним, раньше он располагался по адресу: г. Орел, ул. Андрианова, д.10. Теперь получить все услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе повторные документы (свидетельства и справки), жители Орловского района могут по адресу: ул. Пролетарская гора, д.1 — после вахты налево вниз по лестнице. Вход со стороны драмтеатра.

 

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Опубликовано 27 Сен 2019 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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