ЗАГС Орловского района переехал в другое здание

Теперь жителям Орловского района все услуги по госрегистрации актов гражданского состояния будут оказываться в территориальном отделе ЗАГС г. Орла. Напомним, раньше он располагался по адресу: г. Орел, ул. Андрианова, д.10. Теперь получить все услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе повторные документы (свидетельства и справки), жители Орловского района могут по адресу: ул. Пролетарская гора, д.1 — после вахты налево вниз по лестнице. Вход со стороны драмтеатра.