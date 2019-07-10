Заходи и делай что хочешь

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

На днях популярный сайт «Орлец» опубликовал очередную любопытную новость из департамента соцзащиты Орловской области. на сей раз речь идет о возможной утечке персональных данных жителей Орловской области.

Как сообщил «Орлец», в прошлом году департамент закупил программное обеспечение АС «Адресная социальная помощь» (АСП) для работы с базами данных граждан. Устанавливать программу должны были специалисты из тульской фирмы. И вместо того, чтобы прислать специалиста в Орел, дабы тот установил программу непосредственно на месте, обеспечив, соответственно, и безопасность этой самой базы, тульские компьютерщики сделали это дистанционно: то есть, попросту говоря, выложили персональные данные граждан в сеть через облачный сервис. А чтобы упростить доступ к базе специалистов департамента, создали примитивный логин и такой же примитивный пароль для любых пользователей.

«Т.е. любая условная Клавдия Ивановна, реагируя на обращение посетившей ее многодетной матери, входила в облако и вбивала «админ/а….». Без уровней доступа, без верификации, без ничего. Достаточно было знать айпи-адрес». Таким образом, любой зашедший в базу мог не только получить информацию о паспортных и прочих персональных данных жителей и использовать ее по своему усмотрению (например, оформить кредит), но и при желании изменить любые данные или даже создать запись, например, зарегистрировать кого угодно как многодетную мать или, например, инвалида-льготника.

Добавим, что после публикации новости на «Орлеце» заместитель руководителя департамента соцзащиты Александру Вострикову в комментарии порталу «ОрелТаймс» заявил следующее: «На данный момент проводится проверка и готовится официальное заявление по данной публикации. Единственное, что могу сказать уже сейчас, многое из того, что написано на «Орлеце» выдумка: данные были предоставлены не в облачном решении, а скрины, которые прилагают авторы, сделаны не с нашего официального сайта». Что касается руководителя департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, то в настоящее время, как сообщили орловские СМИ, она находится на больничном.

Между тем, как стало известно «Орловской среде», администратор сайта «Орлец» Артем Прохоров обратился с заявлением на имя начальника УМВД России по Орловской области Юрия Савенкова, в котором сообщает, что проверка, проведенная по факту размещения персональных данных граждан в сети интернет, доступ к которым можно было получить с использованием типового логина и пароля, выявила достоверность данной информации. В связи с этим Артем Прохоров попросил ведомство провести проверку по данному факту «с целью защиты персональных данных жителей Орловской области, недопущения их распространения и обеспечения необходимого уровня информационной безопасности».

Для информации:

«Орелград»: КСП заподозрила сговор при закупке для облдепартамента

Признаки ограничения конкуренция вскрыли областные аудиторы.

Речь идет о закупках по сопровождению и доработке программных комплексов. В 2018 году на общую сумму 2,9 миллиона рублей их провели сотрудники областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства.

Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты Орловской области, департамент нарушил условия реализации контракта с ценой 1,395 миллиона рублей, осуществив оплату услуг некоего ООО «КБ АСП» до фактической приемки. По мнению аудиторов, это указывает на необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 465 тысяч рублей.

«При том, что автоматизированную систему обслуживает и модернизирует ООО «КБ АСП», департамент осуществил в 2018 году дополнительно две закупки на доработку автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», — говорится в отчете КСП.

Один контракт был заключен 26 ноября 2018 года (цена – 1,116 миллиона рублей) с индивидуальным предпринимателем Савельевой, другой (цена 398 тысяч рублей) — 22 июня 2018 года с ООО «ХТИ».

«Детализация фактически выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению автоматизированной системы АС «АСП» отсутствует, что не позволяет произвести достоверную оценку объемов фактически выполненных работ (оказанных услуг) на общую сумму 2,511 миллиона рублей, — к такому выводу пришли в КСП. — При этом оплата на основании максимальной стоимости набора услуг (работ) не в полной мере обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств».

Также сообщается, что указанные закупки имеют признаки ограничения конкуренции, что влияет на эффективность размещения заказа. Вывод проверки подтверждает низкая экономия бюджетных средств при проведении процедур закупок – 0,2 процента.

«Необходимо отметить, что все участники закупок (ООО «КБ АСП», ИП Савельев, ООО «ХТИ») зарегистрированы в городе Тула», — добавили в КСП.

Материалы контрольного мероприятия уже направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»