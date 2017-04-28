Захват Дома быта. Часть — 2?

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

Предприниматели Дома Быта, многие из которых являются собственниками помещений в этом здании, вновь опасаются, что их могут лишить бизнеса. На днях прошли публичные слушания по проекту межевания территории у Дома Быта, где им не смогли объяснить, для чего необходимо межевание, если на данный момент собственники помещений добиваются своего законного права владеть частью земельного участка возле здания ( в настоящее время он целиком принадлежит муниципалитету).

Предприниматели рассказали, что возле Дома быта планируется строительство многоэтажного здания, но собственники уверены, что это только первый шаг: после этого их будут вынуждать освободить помещения в престижном здании в центре города.

«Я даже примерно знаю, где этот Дом быта находится»

Напомним, это далеко не первая атака на важный городской «плацдарм». В 2012 году, еще при губернаторе Козлове, предпринимателей Дома Быта сначала лишили мест общего пользования, «записав» их на муниципалитет, который также является собственником здания. Второй этаж Дома быта хотели «переделать» под Макдональдс. Предприниматели места общего пользования отстояли, но потом возник вопрос о строительстве пристройки к Дому быта.

Не так давно к нам стал приходить некий господин Маркин, представитель неких людей, которые заинтересованы в строительстве пристройки, с предложением отремонтировать фасад здания, — рассказала «ОС» предприниматель Татьяна Выдря. — Мы подумали: у города на ремонт денег нет, у нас тоже, почему бы не согласиться, если пристройка во дворе Дома быта будет без первого этажа, если сохранится подъезд, иными словами, если всем будет удобно. Вроде пошли они на наши условия. Но когда нас в первый раз пригласили на слушания, нам представили проект с первым этажом, расстояние от пристройки до Дома Быта — метра полтора, ателье полностью лишается дневного света, даже пожарная машина не подъедет к зданию… То есть был предложен совершенно другой проект, который не устраивал никого. Мы этот вариант отвергли и записались на прием к губернатору. Меня отодвигали, отодвигали… пока я на сайте «Орловские новости» не оставила комментарий: «Я три года стою в очереди к губернатору на прием». После этого мне позвонили и пригласили в администрацию. На встрече губернатор сказал Усикову: «Вы что, не можете найти деньги на ремонт фасада?», а нам пообещал, что будет в Доме быта сразу после поездки в Словению, которая планировалась на 15 апреля. «Я даже примерно знаю, где этот Дом быта находится», так он сказал. Ждем губернатора до сих пор. После этого Маркин исчезает. Проходит около месяца — он появляется вновь с новым проектом. За это время, по нашей информации, частный гараж, который почему-то находится на территории Дома быта, поменял собственника и стал «торговой точкой». Одновременно планируется межевание участка, который ограничен Московской, Покровской, Степана Разина, Советской. С какой целью? Чиновники утверждают: мы не говорим сейчас ни о каком строительстве, мы говорим о межевании. Я на недавних публичных слушаниях спросила: если мы не говорим о строительстве, то какова цель межевания? Никто из тех, кто предлагал этот проект, на мой вопрос не ответил. Когда слушания только назначались, мне уже было известно о площади пристройки в 450 квадратных метров вместо обещанных 200 и о том, что застройщику, возможно, перейдет часть земли техникума, которое находится рядом. Не исключено, что со временем у этой земли будет другой собственник.

Как считают предприниматели, конечная цель всех этих манипуляций — захват Дома быта. Площади в центре города — лакомый кусок для нового собственника, который может сдавать его в аренду.

Предприниматели претендуют на то, чтобы стать собственниками земли, — вот в чем вся проблема, — считает Выдря. — УМИЗ нам в этом отказывало, но уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин считает, что это совершенно неправильно, что нарушаются права собственников. Я составила по этому поводу претензию и передала накануне слушаний.

«Мы будем за свой дом воевать»

Конкретному человеку или группе лиц, которых представляет некий г-н Маркин, предстоит разобраться еще с одной проблемой. Среди жителей многоквартирного дома №5В по площади Мира, обеспокоенных возможным появлением шестиэтажной пристройки рядом с их домом, зреют протестные настроения.

Нашему дому семьдесят лет, он весь в трещинах. Есть заключение Орелоблкоммунпроекта о его техническом состоянии, — рассказали жители дома. — Трещины образовались из-за неравномерной осадки стен в результате изменения свойств грунта, который находится в основании фундамента. Стены находятся в недопустимом техническом состоянии ( на снимке. — прим. «ОС»). И если рядом с домом начнется новое строительство, он просто рухнет. Мы будем за свой дом воевать. Граждане спрашивали на слушаниях: вы проводили исследования грунта? Вы учитывали состояние дома? Но нас никто не слышал. Это исторический центр — зачем его застраивать? Не нужно его загружать, у нас и так транспортный коллапс, и при этом на Покровской парковка запрещена. Предпринимателям предлагают территорию перед Домом Быта использовать как парковку. Как это можно себе представить?

Присутствовавший на слушаниях председатель орловской организации «Союза дизайнеров России» Виктор Панков не видит перспектив в «продавливании» пристройки к Дому быта:

Сторонние предприниматели положили глаз на территорию стоянки возле Дома быта и, чтобы её заполучить, предлагают «в обмен» ремонт фасада и «перенос» этой территории на площадь перед зданием, что, конечно же, кроме улыбки ничего не вызывает. Второй момент: сейчас собственники и арендаторы уверяют, что смогут «потянуть» ремонт фасада. Тогда почему они раньше этого не делали? Больше года Дом быта закрывает безобразный баннер, сляпанный к юбилею. Что касается идеи с пристройкой шестиэтажки, мне кажется, она бесперспективна. Придется занять часть территории техникума, к тому же любая пристройка в любом случае закроет предусмотренный снипами доступ в окна солнечного света, т.е. инсоляцию. Я лично не вижу шансов на какой-либо компромисс в этом вопросе.

В любом случае предприниматели и жители дома №5В по площади Мира намерены отстаивать свои интересы. Думаем, у них это может получиться только в одном случае: если они, как и прежде, в решении всех своих проблем будут рассчитывать только на себя. Тогда и «воевать» не придется.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков: