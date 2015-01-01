Заключено региональное соглашение о минимальном размере зарплаты в Орловской области

Заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Орловской области на 2017 год, информирует региональная служба занятости.

Согласно соглашению, в регионе установлен размер минимальной заработной платы в сумме 10 тысяч рублей в месяц для внебюджетных организаций.

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена процедура присоединения работодателей к данному соглашению.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской области и не участвовавшим в заключении соглашения, предлагают присоединиться к нему.

Если работодатели, осуществляющие деятельность в регионе, в течение
30 календарных дней со дня официального опубликования текста соглашения (т. е. до 9 марта 2017 года) не представят в Управление труда и занятости Орловской области мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению.

 

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Опубликовано 20 Фев 2017 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 32

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