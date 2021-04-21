Залогин, на выход!

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

Во вторник Следственный комитет сообщил о задержании руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Ближайшего соратника губернатора Клычкова задержали на рабочем месте. Из здания областной администрации он вышел под конвоем.

По информации СК России по Орловской области, Залогина и одного из его подчиненных подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности и превышении должностных полномочий. Уголовные дела возбуждены на на основании материалов, представленных прокуратурой области и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области.

«По данным следствия, руководитель департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020 зная о том, что ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА» обратилось в департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных на проведение проверки в отношении указанной медицинской организации с дальнейшим отказом в переоформлении лицензии вне зависимости от ее результатов. Во исполнение незаконных указаний руководителя департамента здравоохранения его подчиненный… внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии», — сообщает СК по Орловской области.

В результате Залогин издал приказ об отказе в оформлении лицензии ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», что, по мнению следствия, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанной организации.

Как уже говорилось, Залогин задержан, у него проведены обыски. На странице СУ СКР по Орловской области в соцсетях опубликованы фото изъятых у Залогина денежных средств. По неподтвержденной информации, их сумма – около полутора миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Залогина меры пресечения. С большой долей вероятности можно полагать, что это будет арест. Интересно, станет ли данное уголовное дело основанием для того, чтобы губернатор Клычков уволил своего протеже, как того на протяжении долгого времени требуют депутаты, общественность и представители независимого профсоюза медиков? Или опять будет ждать решения суда?

P.S. В среду, когда номер ОС уже вышел в свет, в СУ СК России по Орловской области сообщили новые подробности расследования дела Ивана Залогина.

«В ходе следствия в кратчайшие сроки проведены шесть обысков в жилых помещениях и организациях, в ходе которых изъята необходимая следствию документация, непосредственно связанная с совершенным преступлением, носители цифровой информации, а также денежные средства в размере, превышающем 5 млн. 500 тыс. рублей. По обстоятельствам совершенных преступлений допрошен ряд ключевых свидетелей.

Сегодня в рамках расследуемых уголовных дел следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области меры пресечения.

Следствием устанавливаются обстоятельства совершения подозреваемыми иных преступлений, расследование уголовных дел продолжается», — говорится в официальном сообщении.