10 марта 2022



Замдиректора ООО «Домстрой», похитившая деньги орловских дольщиков, отправится в колонию

УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность заместителя директора ООО «Домстрой» Ольги Караваевой, причастной к хищению мошенническим способом и легализации денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов на общую сумму 16,4 млн руб.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Управления СУ УМВД России по Орловской области в отношении фигурантки было возбуждено пять уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК России.

В соответствии с приговором Орловского районного суда Орловской области Караваева признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу, информирует пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Мар 2022 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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