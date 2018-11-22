22 ноября 2018



Замечания по скверу «Дворянское гнездо» собираются устранить в течение месяца

21 ноября глава администрации Орла Александр Муромский проинспектировал благоустройство сквера «Дворянское гнездо».

Напомним, ход благоустройства общественной территории вызвал ряд замечаний со стороны градозащитников и журналистов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в настоящее время скамейки из сквера отправлены на покраску, их установят к концу следующей недели.

Планируется устранить замечания по поводу светильников, не соответствующих дизайн-проекту.

Также подрядчику предложено несколько вариантов «исправления» балюстрады, облицованной тротуарной плиткой.

Александр Муромский дал подрядчику месяц на устранение недостатков.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2018 в 13:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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