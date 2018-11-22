Замечания по скверу «Дворянское гнездо» собираются устранить в течение месяца
21 ноября глава администрации Орла Александр Муромский проинспектировал благоустройство сквера «Дворянское гнездо».
Напомним, ход благоустройства общественной территории вызвал ряд замечаний со стороны градозащитников и журналистов.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в настоящее время скамейки из сквера отправлены на покраску, их установят к концу следующей недели.
Планируется устранить замечания по поводу светильников, не соответствующих дизайн-проекту.
Также подрядчику предложено несколько вариантов «исправления» балюстрады, облицованной тротуарной плиткой.
Александр Муромский дал подрядчику месяц на устранение недостатков.