Замечания по скверу «Дворянское гнездо» собираются устранить в течение месяца

21 ноября глава администрации Орла Александр Муромский проинспектировал благоустройство сквера «Дворянское гнездо».

Напомним, ход благоустройства общественной территории вызвал ряд замечаний со стороны градозащитников и журналистов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в настоящее время скамейки из сквера отправлены на покраску, их установят к концу следующей недели.

Планируется устранить замечания по поводу светильников, не соответствующих дизайн-проекту.

Также подрядчику предложено несколько вариантов «исправления» балюстрады, облицованной тротуарной плиткой.

Александр Муромский дал подрядчику месяц на устранение недостатков.