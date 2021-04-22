Заместителем главы администрации Орла по финансам назначен Алексей Степанов

21 апреля на должность заместителя главы администрации г.Орла — начальника финансово-экономического управления администрации города назначен Алексей Степанов.

Алексей Валентинович Степанов родился в Орле 20 июля 1975 года.

В 1997 году окончил Орловский государственный технический университет по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных средств», в 2001 году — Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007 году прошёл курс повышения квалификации по программе «Финансы, бухгалтерский учёт и аудит».

В администрации города Орла Алексей Степанов работает с 2017 года, он занимал должности заместителя начальника управления муниципального имущества и землепользования, заместителя начальника управления градостроительства, информирует администрация г. Орла.