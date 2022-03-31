31 марта 2022



Заместителем руководителя орловского департамента здравоохранения назначена Ольга Дубова из Саратова

Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов представил своего нового заместителя Ольгу Дубову, которая будет курировать вопросы организации оказания медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения населения, сообщает официальный Портал Орловской области.

«Это два важных направления, которые должны быть под особым контролем. Ольга Александровна уже приступила к исполнению своих обязанностей, встречалась с руководителями медицинских организаций», — отметил  Станислав Шувалов.

За активную жизненную позицию, профессионализм Ольга Дубова неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами Саратовской областной Думы и Саратовской городской Думы, министерства здравоохранения Саратовской области, грамотами администрации муниципального образования «Город Саратов».

 

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Опубликовано 31 Мар 2022 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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