Замглавы администрации Хотынецкого района получила условный срок после гибели на качелях 12-летнего мальчика

Осуждена заместитель главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам.

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием и судом установлено, что осужденная подписала акты приемки качелей, установленных на детской площадке в парке «Юность» пгт. Хотынец, не убедившись в их безопасности для эксплуатации. При этом установленные качели не соответствовали нормативным требованиям.

В результате халатных действий осужденной наступили тяжкие последствия: 4 января 2020 года 12-летний школьник, катаясь на качелях, упал и получил смертельную травму головы, от которой скончался на месте происшествия, а второй ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также по приговору суда она лишена права занимать должности на срок 2 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.