19 ноября 2020



Замглавы администрации Хотынецкого района получила условный срок после гибели на качелях 12-летнего мальчика

Осуждена заместитель главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам.

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам. Она признана виновной в совершении  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием и судом установлено, что осужденная подписала акты приемки качелей, установленных на детской площадке в парке «Юность» пгт. Хотынец, не убедившись в их безопасности для эксплуатации. При этом установленные качели не соответствовали нормативным требованиям.

В результате халатных действий осужденной наступили тяжкие последствия: 4 января 2020 года 12-летний школьник, катаясь на качелях, упал и получил смертельную травму головы, от которой скончался на месте происшествия, а второй ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также по приговору суда она лишена права занимать должности на срок 2 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

Погиб при исполнении
В Орловской области почти треть мостов не соответствует нормам безопасности
Глава города попросил жителей с пониманием отнестись к тому, что тепло дают не сразу, а в течение 5 ...
Опубликовано 19 Ноя 2020 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"