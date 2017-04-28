Замглавы горадминистрации наказали за неработающий подъемник

Прокурор Северного района возбудил в отношении заместителя главы администрации Орла дело об административном правонарушении за умышленное невыполнение требований прокурора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки был установлен факт неработоспособности электроподъемника для людей с ограниченными возможностями, установленными в многоквартирном доме № 26 по ул. Раздольной.

Между тем, в соответствии с условиями муниципальных контрактов между «УКХ г. Орла» и ООО «УниСтрой», в подъездах дома № 26 по ул. Раздольная г. Орла должны быть установлены подъемные трансформируемые устройства для маломобильных групп населения. На основании постановления администрации города Орла семье, в которой проживает ребенок-инвалид, была предоставлена квартира по договору социального найма в доме № 26 по ул. Раздольная г. Орла, не оборудованном подъемными устройствами.

При этом, принимая решение о переселении семьи с ребенком-инвалидом, должностные лица администрации Орла и облуправления стройнадзора не создали условий для беспрепятственного доступа ребенка-инвалида к квартире.

Суд обязал городских чиновников оборудовать указанный подъезд подъемником, приспособленном для инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске с сопровождающим. Несмотря на это, решение суда своевременно не исполнено. Теперь в отношении замглавы возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, материалы проверки прокурор района направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. В настоящее время проводится процессуальная проверка.