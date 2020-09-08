Запомним эти лица

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Опубликованная в прошлом номере нашей газеты портретная галерея депутатов Орловского горсовета пятого созыва, который в ближайшие дни прекратит свое существование, передав полномочия горсовету шестого созыва, вызвала живой читательский отклик. Полосу газеты с фотографиями депутатов фракций КПРФ и «Единая Россия» стали распространять в соцсетях, а кто-то из читателей даже предложил выпустить эту полосу в виде листовки и раскидывать по почтовым ящикам, чтобы граждане, так сказать, знали своих «героев». О достижениях этих депутатов очень красноречиво написал на своей странице в одной из соцсетей депутат Орловского облсовета, руководитель фракции ЛДПР Андрей Куцын. Цитируем:

«Разве нынешний сине-красный состав городского Совета дружно не голосовал за любую антинародную мерзость? Беря «под козырек» волю чинуш, а не мнение жителей Орла? От повышения цен на проезд в общественном транспорте, увеличения тарифов ЖКХ до согласования вырубки скверов – всё проходило «на ура»!..».

Чтобы подобное было невозможно впредь, считает Куцын, необходимо исключить присутствие в горсовете «исполнителей чужой воли». Для этого, по его мнению, надо внести изменения в Устав города Орла и наделить депутатов реальными полномочиями контроля. «Сегодня кроме заслушивания годового отчета главы администрации никаких реальных инструментов нет. Да и отчет лишь принимается к сведению. По сути дела депутаты отстранены от контроля за исполнением бюджета, отдав все на волю администрации под «честное слово». Насколько оно честное, можно судить по выросшим домам в поселке Горки. Во-вторых, в Уставе города Орла необходимо предусмотреть процедуру отзыва депутата городского Совета. Федеральное законодательство это позволяет, но в силу тайных причин эта норма не отображена в главном нормативном акте города. А ведь многих народных избранников люди не видят годами на своих округах!», — пишет Куцын. Уверены, многие горожане согласятся с депутатом, особенно в части, касающейся отзыва народных избранников, забывающих о народе сразу после выборов. «Орловская среда» также солидарна с Куцыным, и чтобы помочь гражданам идентифицировать депутатов хотя бы под занавес их депутатской деятельности, мы решили еще раз опубликовать фото тех, кто в течение пяти лет принимал решения, идущие вразрез с интересами большинства жителей города Орла.

Смотрите, запоминайте, делайте выводы.

ОНИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА

— Строительство экологически вредного производства – завода ПВХ-покрытий в черте города Орла (микрорайон Лужки)

— Реконструкцию сквера Ермолова с вырубкой деревьев

— Повышение цены проезда в городском транспорте (повышали дважды)

— Повышение тарифов на ремонт и содержание жилья на 15%

— Отмену бесплатного питания школьников