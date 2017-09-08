Запрет ради запрета

№33 (481) от 4 октября 2017 г.

На сентябрьской сессии областного совета депутатское большинство проголосовало за законопроект, фактически запрещающий проведение митингов и других публичных мероприятий на территории города Орла. В народе этот антинародный акт уже окрестили законом Потомского.

Сам инициатор драконовского законопроекта — губернатор Потомский на заседании облсовета по традиции не присутствовал, хотя у депутатов к его творению накопилось немало претензий. Например, выяснилось, что хотя аналогичные законы приняты в 82 регионах, такого широкого списка ограничений для проведения массовых мероприятий, нет ни в одном субъекте РФ. Так например, как сообщил депутат Игорь Рыбаков, в соседней Брянской области можно свободно проводить митинги на частных территориях. Кроме того, в законодательных актах у соседей, в отличие от орловского закона, отсутствует понятие «торговый объект». В том же Брянске, например, нельзя митинговать на определенном расстоянии от рынков и торгово-развлекательных центров. У нас же под запрет попадают территории, прилегающие как к гипермаркетам, так и к ларькам.

Внесенный Потомским законопроект абсолютно запретительный, — заявил депутат Рыбаков. — Вместо того чтобы выстраивать с жителями области диалог, он ужесточает запреты.

Игорь Рыбаков также предложил внести в закон изменния, и в частности, убрать из текста документа понятие «Торговый объект», разрешить проведение митингов на частных территориях, а также вернуть городской гайд-парк с Химмаша на прежнее место в сквер Ермолова. Предложения депутата обещали рассмотреть, но когда это будет сделано и, главное, с каким результатом — большой вопрос.

Депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» также выступили против закона Потомского. Так, по словам Валентины Остроушко, несмотря на то, что законопроект внесен губернатором-коммунистом, Орловское отделение партии относится к нему резко отрицательно.

В Орловской области нет условий, которые требуют его применения, — уверена Остроушко.

Что касается эсеров, то по словам руководителя фракции Руслана Перелыгина, депутаты от «Справедливой России» намерены обратиться в Конституционный суд.

— После внесения поправок законопроект стал еще более жестким, чем был в первой редакции, — считает депутат Перелыгин, — к примеру, сокращение запрещенного к проведению публичных мероприятий расстояния вокруг ряда объектов со 100 до 50 метров с лихвой компенсируется введением запрета на территории 50 метров от периметра зданий, в которых расположены торговые объекты (это очень большая площадь запретных территорий). Кроме того 100 на 50 заменили и во второй части законопроекта, которая определяет места-исключения из 1 части, то есть территории, где проведение публичных мероприятий разрешено. Их тоже сократили в 2 раза, прижав участников мероприятий на 50 метров к зданиям. Зачем? Это же просто неудобно. Если это митинг, тем более праздничный, значит, есть сцена. Где людям стоять? Хоровод водить вокруг дома? Наша фракция была против концепции этого закона в целом. Мы намерены обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации, чтобы была дана компетентная правовая оценка этого закона. Надеемся, он будет отменен, так как необходимости с точки зрения здравого смысла в нем нет. Безопасность – не более чем предлог. По сути это запрет ради запрета.

С депутатом трудно не согласиться, тем более если учесть, что запреты, прописанные в законе Потомского не распространяются на мероприятия, организованные органами власти. То есть в данном случае безопасность граждан никого не заботит?

Тем не менее, несмотря на очевидную абсурдность и антидемократический характер закон все же был принят большинством депутатов, которые предпочли исполнить волю губернатора Потомского вопреки интересам избирателей. Против проголосовали фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, депутаты Виталий и Игорь Рыбаковы.