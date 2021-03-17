«Заседание было ни о чём»

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

В Орловской области в очередной раз прошло ежегодное совещание по вопросам подготовки сельхозорганизаций к весеннему севу. Как позже высказались отдельные его участники, «заседание было ни о чём». Это может означать только одно: озвученные чиновниками цифры и планы имеют мало общего с нашей реальной жизнью, где дикими темпами растут цены на продукты питания, в том числе, на хлебобулочные изделия, муку и вермишель, увеличивается количество безработных, пустеют орловские деревни.

Многие годы нас приучали к мысли, что Орловщина – успешный аграрный регион. Все без исключения заезжие губернаторы пытались прикрыть общую негативную ситуацию в экономике области, стагнацию промышленности, серьезные проблемы с безработицей, низкие реально располагаемые доходы населения, проблемы в медицине некими мифическими достижениями в сельском хозяйстве. В итоге слабо разбирающиеся в специфике развития сельскохозяйственных отраслей, не желающие вникать в суть экономических и социально-демографических процессов и изменений, эти горе-управленцы оказались не способны ни на объективный анализ реальной ситуации, ни, тем более, на реальные действия по выходу из кризиса, в котором находится экономика области.

Зачем себя утруждать?

Минувшее совещание, которое провел губернатор Андрей Клычков, — еще одно тому подтверждение. В докладах выступающих – звучащие из года в год планы и абсолютное отсутствие объективных цифр о том, какой же реальный вклад в социально-экономическое развитие области вносит региональный АПК во главе с губернатором и его помощниками по развитию села.

Главное и, по сути, единственное достижение, которым так гордятся чиновники и депутаты, – рекордный урожай зерновых культур в 4,3 млн тонн, обеспеченный в большей степени благоприятными погодными условиями. Впрочем, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский привел в своем выступлении еще один важный показатель: объём производства сельскохозяйственной продукции в действовавших ценах составил 97,6 миллиарда рублей. Понятно, что речь идет не только о высоком урожае зерновых, но и прочих сельскохозяйственных культур, а также о производстве животноводческой продукции, показатели которого куда более скромные, если не сказать – провальные.

О роли самих региональных чиновников и депутатов-законодателей в росте объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечении ассортимента, качества и ценовой доступности натуральных продуктов для населения ни в одном из докладов сказано не было. И это абсолютно логично. Орловские чиновники хорошо умеют распоряжаться государственными субсидиями, которые, по идее, уже в 2021 году должны были распределяться без их участия в соответствии с проектом «Цифровое сельское хозяйство». От разумного планирования они давно отказались. Зачем себя утруждать? Роль же депутатов в решении этих вопросов, как правило, сводится к простому присутствию на подобных совещаниях.

Итак, по сообщению пресс-службы губернатора, в 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители Орловской области могут рассчитывать на государственную поддержку в объеме 1 млрд 579,8 млн рублей. Регион вложится по-скромному: к 1 млрд 513,05 млн рублей федеральных средств планируется добавить всего 66,83 млн рублей из областного бюджета. При этом чиновники уверяют, что господдержка, по сравнению с 2020 годом, увеличена на 20%.

О том, много это или мало, простому обывателю судить сложно. Еще сложнее понимать, почему на фоне декларируемых чиновниками роста объемов производства сельхозпродукции, рекордных показателей урожаев зерновых и масличных культур цены на основные виды продовольственных товаров, начиная с 2020 года и по настоящий период, повышаются галопирующими темпами. Чтобы свести рядового гражданина с ума, достаточно привести его на одно из подобных совещаний, а после него сразу же отправить в магазин.

Умиляет еще один факт: аграрные рекорды 2020 года нам преподносятся как эксклюзивно «орловские». Мы просто должны принять к сведению: нигде в Черноземье 2020 год не был таким урожайным. Однако, когда речь идет о неконтролируемом росте цен на продукты, то это преподносится уже как общероссийская тенденция.

Если же результаты прошлого года анализировать комплексно, то на деле и вовсе оказывается, что Орловская область значительно отстает от своих соседей в ЦФО по объемам производства молока и молочной продукции, говядины и птицы, яиц, муки, макаронных изделий и прочего. Зато по ценам на данные виды продукции Орловщина другие регионы значительно опережает. Чиновники посчитали объемы производства сельскохозяйственной продукции, но никто ни разу не привел цифр по затратам и по выручке от её реализации, что важно для понимания устойчивости и доходности АПК, вклада отрасли в экономику региона, пополнение бюджета области.

В Орле и Липецке

Чтобы убедиться, что успехи Орловской области в развитии сельского хозяйства сильно преувеличены, достаточно сравнить наш регион с соседним, сопоставимым по площади пашни и посевов – Липецкой областью.

Итак, начнем. По данным государственной статистики, площадь сельскохозяйственных угодий в Орловском регионе составляет 1 млн 898,8 тыс. га, в Липецкой области – 1 млн 796,1 тыс. га. В 2020 году общая посевная площадь в Орловской области составляла 1 млн 308,8 тыс. га, в Липецкой – 1 млн 365,2 тыс. га. Уже первые сравнительные цифры по эффективности использования сельскохозяйственных земель говорят не в пользу «самых эффективных» орловских чиновников. Либо в регионе значительное количество неиспользуемых земель, либо часть из них находится в теневом секторе: площади засеваются, но данные по ним не подаются в статистику. О том, что наши чиновники не собираются что-либо менять в сфере эффективного использования земель сельхозназначения, говорят планы департамента сельского хозяйства на 2021 год, в соответствии с которыми посевная площадь ожидается на уровне 1 млн 304,6 тыс. га (99,7% к 2020 году).

В 2020 году хозяйства всех категорий Орловской области произвели продукции сельского хозяйства на сумму 97,6 млрд рублей, хозяйства Липецкой области — на 162,7 млрд. рублей, почти на 67 % больше, чем орловские аграрии. Наверное, уже здесь в сравнении результатов работы АПК двух регионов можно было бы поставить точку. Но мы все же продолжим.

В 2020 году в Липецкой области, так же, как и в Орловской, собраны наивысшие урожаи зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) – 4,3 млн. тонн. Только мука пшеничная в Липецкой области стоила в феврале 2021 года 39,37 рубля за 1 кг, а в Орловской почему-то – 45,36 руб/кг. Вермишель в Липецкой области стоила 47,98 руб/кг, в Орловской – 81,92 руб/кг; макаронные изделия из муки высшего сорта в соседнем регионе стоили 49,53 руб/кг, у нас – 82,55 руб/кг. Крупа гречневая ядрица в Липецкой области в феврале стоила 74,68 руб/кг, а на Орловщине, в «гречишном краю» — 82,76 руб/кг. Менее доступны для орловчан оказались и овсяные хлопья «Геркулес», которые стоили в Липецкой области 49,21 руб/кг, а у нас – 61,13 руб/кг.

На совещании по весенним полевым работам докладывали и о том, как мы умеем выращивать горох и планируем повышать его производство. Только вот те же горох и фасоль в Липецке почему-то стоят 45,71 руб/кг, а орловским потребителям «бобы» предлагают по цене 49,73 руб. за килограмм.

По объемам производства масличных культур, из которых 549,7 тыс. тонн приходится на долю подсолнечника, Липецкая область существенно превышает показатели Орловской области, где подсолнечника произведено лишь 188,2 тыс. тонн. Да и цены на растительное масло у нас разнятся. К примеру, подсолнечное масло в Липецкой области стоило в феврале 111,55 руб/кг, а в Орловской – 122,15 руб/кг.

Сравнение по валовому сбору сахарной свеклы в Липецкой области (3067,1 тыс. тонн) и Орловской (1786,5 тыс. тонн) тоже не в нашу пользу. Цена на сахар в итоге, хоть и незначительно, на 1 рубль 68 копеек, ниже в Липецкой области.

Так же обстоят дела и с производством овощей, цены на которые так резко выросли в феврале 2021 года: в Липецкой области огурцы свежие стоили 186,49 руб/кг, в Орловской области – 205,99 руб/кг в среднем. Помидоры свежие в Липецкой области продавались по 151,39 руб/кг, в Орловской области цена на них составляла 176,71 руб/кг. На пять рублей дешевле в Липецкой области можно было купить морковь, на восемь рублей – столовую свеклу. Овощи замороженные в Липецкой области стоили 173,4 руб/кг, в Орловской – 255,69 рубля за килограмм.

Всякий раз, наблюдая за ценами на орловские яблоки, невольно вспоминаешь удивление Валентины Матвиенко («Свои?») в момент вручения ей Клычковым «ароматной» корзины. Так вот, в Липецкой области, где есть сады и развиты производство и переработка плодово-ягодной продукции, килограмм яблок стоил в феврале 75,21 руб., а в Орловской области в этот же период яблоки стоили 101,28 руб/кг.

Животноводческая продукция стоит у нас также значительно дороже, чем в соседней аграрной Липецкой области: говядина бескостная – на 34,81 руб/ кг, свинина бескостная – на 33,72 руб/кг, баранина – на 33,43 руб/кг, мясо индейки дороже на 63,63 руб/кг. Десяток куриных яиц стоил на Орловщине дороже на 7,2 рубля.

Но и это еще не всё. Творог жирный у нас дороже, чем в Липецкой области, на 25,4 руб/кг, а нежирный еще дороже — на 75,87 руб/кг. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности у нас дороже на 11,06 рубля. Сыры сычужные дороже на 65,4 руб/кг. Сливочное масло в Орловской области в феврале стоило дороже, чем в Липецкой, на целых 126,56 руб/кг.

«Суровая» таможенная статистика

Пожалуй, здесь мы поставим жирную точку и перейдем к анализу другой интересной статистики – таможенной. Ведь многие связывают повышение цен на продовольственные товары внутри страны с возросшим в сезоне 2020/2021 гг. экспортом сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Может, наши аграрии под чутким руководством губернатора Клычкова и его помощника Борзёнкова все силы бросили на покорение зарубежных рынков и пополнение валютных резервов страны и региона? Цены на сельскохозяйственную продукцию на зарубежных рынках были и остаются действительно исторически высокими. Увы, и на этом направлении орловским аграриям удалось подзаработать только за счет посредников: прямые выходы на зарубежные рынки могли себе позволить лишь огромные агрохолдинги и крупные перерабатывающие предприятия.

Сразу сообщим о результатах прошлогодней поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) наших «послов» во главе с Клычковым, обещавшим создать зерновой хаб и отправить арабам тысячи тонн орловского зерна. Так вот, даже с учетом рекордного урожая зерновых, и здесь что-то пошло не так: не получилось у нашего Андрея Евгеньевича осчастливить состоятельных шейхов орловским зерном.

«Суровая» таможенная статистика свидетельствует, что в 2020 году общий стоимостный объем экспорта Орловской области в ОАЭ составил 726,33 $ при массе груза всего 9,4 тонны. При этом злаков было экспортировано 0,03 тонны на сумму 2,49$, а масличных семян и плодов – 0,01 тонны на сумму чуть более одного доллара (!) — 1,06 $. Похоже, это были как раз те самые несколько колб с зерном и снопов, которые делегация привезла с собой в авоськах на выставку Gulfood 2020 в Дубае.

Чиновникам, посетившим эту выставку в феврале 2020 года, поездка за казенные деньги, наверняка, запомнится приятными впечатлениями об отдыхе в одной из богатейших стран мира, жителям области и аграриям, которым обещали многомиллиардные контракты, – ничем.

Мы вновь приведем сравнение с Липецкой областью, чтобы показать, что такое успешное сельское хозяйство и экспорт продукции АПК.

По итогам 2020 года жиры и масла растительного происхождения занимали существенную долю по стоимости экспорта Орловской области – 12,37%, долю по массе – 9,86%. Этой продукции было отгружено 46,42 тыс. тонн на сумму 35,19 млн $. Кроме того, орловские экспортеры семян масличных культур продали за рубеж 45,09 тыс. тонн на сумму 16,13 млн $. А теперь обратим внимание на данные по Липецкой области, которая отправила за рубеж в 2020 году 179,28 тысячи тонн масложировой продукции растительного происхождения на сумму 122,89 млн $, что в 3,9 раза больше, чем Орловская область. Кроме того, Липецкая область экспортировала в зарубежные страны 169,94 тыс. тонн маслосемян на сумму 60,24 млн $ — в 3,8 раза больше, чем Орловская.

Но, заметим: подсолнечное масло в Липецкой области все равно дешевле, чем в Орловской.

Не менее интересно, и как распорядились рекордным урожаем зерновых прошлого года орловские и липецкие сельхозпроизводители. По данным таможенной статистики, Орловская область в 2020 году экспортировала 158,88 тыс. тонн злаков на сумму 32,57 млн рублей. За рубеж из Орловской области было отправлено 22,38 тыс. тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности на сумму 8,97 млн долларов.

Теперь посмотрим, как обстоят дела у наших соседей. Липецкие товаропроизводители в 2020 году отправили на экспорт 512,63 тыс. тонн злаков на сумму 110,07 млн $, то есть в 3,2 раза больше, чем орловские сельхозтоваропроизводители. А еще липчане отправили за рубеж 18,32 тыс. тонн различных пищевых продуктов на сумму 32,58 млн $. Масштабы экспорта зерна и продуктов его переработки из Липецкой области, как видим, несравнимо выше, чем из Орловской. И даже при таких высоких показателях экспорта в Липецкой области цены на муку, макаронные и крупяные изделия для жителей существенно ниже, чем в Орловской области.

И сахара, и кондитерских изделий из сахара в 2020 году липецкие товаропроизводители экспортировали значительно больше – 144,36 тыс. тонн на сумму 55,09 млн $. Орловские «сахарники» и здесь отстали, отправив за рубеж лишь 10,37 тыс. тонн (в 14 раз меньше) сахара и кондитерских изделий из него на сумму 3,63 млн $. Однако же сахар в Орловской области все равно несколько дороже, чем в Липецкой области.

Перечислять превосходство выстроенной аграрно-индустриальной экономической политики администрации Липецкой области можно и дальше, перейдя на тему экспорта животноводческой продукции. Нас поразили другие цифры, которые почему-то не замечают ни губернатор Орловской области Клычков, ни его подопечный Борзенков, который должен уметь не только анализировать, но и принимать меры к развитию многоотраслевого сельского хозяйства.

Положительная динамика экспорта растениеводческой продукции, особенно масложировой, на протяжении последних трех лет, хотя и слабая, но прослеживается, со злаками не все так однозначно. А вот импорт, то есть закупки за рубежом мяса, продукции его переработки и живых животных растут три года подряд. В 2020 году в Орловскую область было импортировано мяса и пищевых мясных субпродуктов 6,54 тыс. тонн на сумму 24,79 млн $, живых животных – на сумму 3,39 млн $. Существенно растут объемы закупки за рубежом не только молочной продукции, но и яиц (4,06 тыс. тонн на сумму 4,39 млн $).

Можно ли после таких данных говорить о процветающем сельском хозяйстве в Орловской области? Даже то немногое, что удается произвести – зерно и свинина – стоят дороже, чем в соседних регионах. Качество выращенной продукции никто из чиновников не отслеживает. Сомнительно также, что они знают, куда уходят ежегодные «рекордные» урожаи. Как видим из данных таможенной статистики, на экспорт отправлено не более пяти процентов собранного в прошлом году зерна. Муки произведено 89,8 тыс. тонн, что на 24,3% меньше, чем в 2019 году. Куда подевалось остальное зерно? Съели свиньи? Или же его реализовали в другие регионы, которые нашли этому зерну более успешное применение, сумев отправить, в том числе, за границу?

Понимает ли Андрей Клычков, что возглавляемый им регион стремительно превращается в отсталую сырьевую «базу» с сильнейшей импортозависимостью от семенного и племенного материалов, сельскохозяйственной техники и технологического оборудования? К тому же растениеводство прочно «подсажено» на пестицидные технологии, при этом не исключены злоупотребления агрохимикатами, мы все дальше уходим от органического и экологического производства.

Впрочем, думать о том, что Клычков чего-то не понимает, с нашей стороны просто наивно. Ведь понимает же он последствия отмены чернобыльских зон на территории Орловской области, когда высказывается об этом? Знает, к чему это приведёт? Люди, годами проживающие и работающие на этих территориях, страдающие серьезными гематологическими, онкологическими и другими заболеваниями, что видно из медицинской статистики, после отмены льгот лишатся возможности поддерживать свое здоровье. Напрасно думать также, что с отменой по административному решению правительства области Чернобыльской зоны сельскохозяйственная продукция внезапно станет экологически чистой. А залитые в почву тысячи тонн вредных пестицидов и внесенные агрохимикаты с тяжелыми металлами, отравленные свиными стоками подземные воды и реки улучшат экологическую ситуацию в регионе.

Собираются ли губернатор области и его помощники по вопросам развития АПК пересматривать экономическую и социальную политику, чтобы не допустить уничтожения орловского села и обнищания населения? Вряд ли. Орловская область до сих пор не является самодостаточным регионом по производству и переработке растениеводческой и животноводческой продукции, и это всех устраивает. Чтобы находить инвесторов, которые будут «вытягивать» из Орловской области все природные ресурсы, включая самые ценные – почву и воду, загрязняя при этом воздух, большого ума не надо.

Вот чего точно не понимает Клычков, так это того, что правительство области для того и существует, чтобы развивать все отрасли сельского хозяйства, включая переработку, обеспечивать население доступным качественным питанием и создавать условия для комфортного проживания граждан и в городе, и на селе.

Ольга Рождествина