Зашли не с той стороны…

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

В самом начале недели в старейшей газете области — «Орловской правде» — разгорелся скандал. Позорный и некрасивый. Журналистам издания, которое в этом году отметило 100-летний юбилей, указали их место. Сделала это чиновница из команды уволенного губернатора Потомского — генеральный директор «Первого областного телеканала» Елена Ярославская в компании со своим гражданским мужем и гендиректором «Орловского издательского дома» (в структуру которого входит и «Орловская правда») Алексеем Усталовым.

Кто разрешил?!

Суть этой некрасивой истории вкратце такова. После того как отставленный губернатор Потомский скоропостижно покинул Орловскую область и оставшихся здесь соратников, коллектив «Орловской правды» забеспокоился. Причиной для беспокойства стало отсутствие финансирования рупора областной власти. О том, что ОПа испытывает серьезные финансовые проблемы, стало известно еще в последние месяцы пребывания Потомского в должности главы региона. После его ухода сотрудники редакции, очевидно, поняли, что не стоит ждать чьих-то милостей — надо добиться их самим. И решили обратиться к врио губернатора Андрею Клычкову, что и сделали, улучив подходящий момент. Так, во время визита Клычкова в детскую областную больницу к нему подошли два журналиста «Орловской правды» и попросили о встрече с коллективом. Клычков, надо сказать, откликнулся, дал журналистам номер телефона своей помощницы, чтобы те могли уточнить время встречи. Уточнять день и час беседы с врио губернатора по ведомым только коллективу ОПы причинам поручили журналисту Михаилу Коньшину, кстати, входившему при Потомском в губернаторский пул. Что он и попытался сделать, позвонив помощнице руководителя региона Галине Глушенковой. Однако узнать, когда Андрей Клычков посетит редакцию, Коньшину так и не удалось. Зато о его звонке в обладминистрацию незамедлительно узнало руководство издательского дома в лице господина Усталова. В общем, через несколько минут после телефонного разговора с Глушенковой Коньшина вызвали на ковер. На ковре его ждало начальство уже в четырех лицах — главного редактора «Орловской правды», главного бухгалтера (которых, как мы полагаем, пригласили больше для представительства) и собственно главной на сегодняшний день пары в областных бюджетных СМИ — Усталова и Ярославской. Последняя, как рассказал Коньшин изданию «Орловские новости», и устроила ему форменный допрос «в стиле 37-го года». В частности, бывшую пиарщицу и советницу товарища Потомского интересовало, кто разрешил Коньшину «встречаться с губернатором». И хотя Коньшин, с его слов, не понял, почему вопрос ему задает руководитель организации, не имеющей никакого отношения к «Орловской правде», тем не менее стал на этот вопрос отвечать (что показательно, не так ли?) и объяснять, как все было в реальности. Однако, как следует из рассказа Коньшина «Орловским новостям», Ярославская не унялась. Далее цитируем «ОН»: «Вы нагло врете», — заявила она и принялась набирать номер Глушенковой. Когда женский голос, выведенный на громкую связь, ответил, директор «Первого областного телеканала» сообщила, что перед ней стоит Коньшин и утверждает, что «все не так и что он нагло врет». Тут, по всей видимости, неожиданный ответ последовал уже от Глушенковой. «Вы не с той стороны зашли, Алёна Фёдоровна», — сказала она. Отсюда журналист понял, что все это было спланировано изначально и что Глушенкова попросту «слила» разговор Ярославской, которая от этой «бесцеремонной дерзости холопа», как становится очевидным из всей этой ситуации, пришла в ужас и решила отчитать его, как школьника» (конец цитаты). В общем, после недолгой перепалки Коньшину дали понять, что он будет уволен, после чего, собственно, информация об этом вопиющем случае появилась в независимых СМИ. Что тоже показательно: опубликовать подобный материал в «Орловской правде», на сайте «Орел-регион» или тем более рассказать об этом в эфире Первого областного журналисты не могут по понятным причинам: всеми этими ресурсами рулят Ярославская и Усталов. А вот почему они ими рулят до сих пор — непонятно.

Тандем в работе

Тандем Усталов-Ярославская появился в Орловской области вместе с их патроном Потомским. Пара приехала из Брянска, где в 2012 году, собственно, и свела знакомство с кандидатом в губернаторы Брянской области Вадимом Потомским. Сначала благодарный за их рвение на ниве предвыборной агитации Вадим Владимирович предоставил соратникам должности своих советников, а затем назначил руководителями главных областных СМИ. Назначение сопровождалось негативным информационным фоном: в 2015 году независимые орловские издания опубликовали открытое письмо сотрудников телеканала РЕН-ТВ Брянск лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, в котором те рассказали, как руководившие каналом Усталов и Ярославская оставили их без зарплаты (за несколько месяцев), а также о миллионных долгах по обязательствам фирмы, возглавляемой Ярославской, перед каналом РЕН-ТВ (руководство канала вынуждено было взыскивать долги через суд). Как и следовало ожидать, Потомский на эту информацию никак не отреагировал, и пара благополучно продолжила свою деятельность по пропаганде достижений великолепного Вадима Владимировича.

Следующий звоночек раздался этой весной, когда Контрольно-счетная палата Орловской области проверила Первый областной телеканал. Даже из крайне скупой информации, опубликованной на сайте КСП, ясно, что ревизоры накопали неприятные для руководства телеканала факты. Проверка касалась деятельности канала в 2016 году. Объем выявленных нарушений составил 1,2 миллиона рублей. В числе прочего были обнаружены и нарушения Положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «ОТРК» (вспомним историю с РЕН-ТВ Брянск). Как стало известно «Орловской среде» из инсайдерских источников, речь в данном случае могла идти о том, что якобы корреспондентам и операторам телеканала за одну и ту же работу оплата начислялась несколько раз. Но кто именно получал эти деньги — журналисты или кто-то еще, неизвестно.

Те же источники утверждают, что пресловутые «актуальные интервью» и прочие «телебенефисы» областных чиновников — в частности, уже уволенного зампреда правительства по ЖКХ Александра Ремиги и еще не уволенного зампреда по АПК Дмитрия Бутусова — делались на канале отнюдь не бесплатно. Правда, поступали ли уплаченные «телезвездами» деньги в кассу Первого областного — большой вопрос. Не исключено, что ответ на него может дать прокуратура, куда были переданы материалы проверки КСП и которая с некоторых пор стала проявлять пристальное внимание к деятельности госпожи Ярославской и господина Усталова и возглавляемых ими структур.

Так, в сентябре этого года издание «Красная строка» сообщило, что по заданию прокуратуры Орловской области прокуратура Советского района Орла для проведения проверки затребовала у ГУП «Орловский издательский дом» целый ряд документов. Примечательно, что прокуроров интересовали совершенно конкретные вещи: например, штатное расписание и должностные инструкции на каждого работника, наличие задолженности по заработной плате, перечень переданного «Издательскому дому» госимущества (включая транспортные средства), а также сведения о том, как используется это имущество, сдается ли оно в аренду; информация о кредиторской и дебиторской задолженности и причинах их появления… Словом, складывается впечатление, что в прокуратуре знают, что именно и где искать. И не исключено, что найдут.

Набережные — хорошо, а газеты — лучше

В любом нормальном регионе руководители областных государственных СМИ, имеющие такой шлейф «благодеяний» и такую репутацию, давно уже в руководителях не числились бы. Тем более что за время их руководства качество материалов этих самых СМИ упало ниже плинтуса, а все потуги представить экс-губернатора Потомского и его присных как радетелей за все хорошее против всего плохого, предпринимаемые «Орловской правдой» и Первым областным за бюджетные деньги, ничего кроме смеха либо — в последнее время — раздражения — у жителей области не вызывали. Понятно, что Потомскому было все равно, что думают о нем эти самые жители, но Потомский ушел. Сменивший его Андрей Клычков начал с того, что пригласил на должность советника по работе со СМИ известного белгородского блогера Сергея Лежнева. Это говорит о том, что Клычкову, в отличие от Потомского, не все равно. Правда, сам советник на профессиональном поприще пока никак себя не проявил. Конечно, прекрасно, что молодой продвинутый чиновник прогуливается по набережным и улице Ленина, посещает Спасское-Лутовиново и описывает все это (очевидно, по блогерской привычке) на своей странице в соцсети. Но нам все-таки кажется, что зарплату ему платят за другое. Например, за то, чтобы он помог врио губернатора наладить контакты с региональными СМИ. Хотя бы с бюджетными. А в идеале хотелось бы — чтобы со всеми. Но, насколько мы понимаем (рады были бы ошибиться), что советник и сам еще с этими СМИ не познакомился — во всяком случае, никаких сообщений о предстоящей или хотя бы планирующейся встрече господина Лежнева, а тем более врио губернатора Клычкова с орловскими журналистами ни в блоге советника, ни в официальных источниках нет. Как нет и оперативной реакции на дикую историю с Михаилом Коньшиным, пострадавшим, что характерно, из-за попытки журналистов встретиться с врио губернатора. Еще раз подчеркнем: речь идет о журналистах старейшего официального областного издания, в котором возник конфликт, выплеснувшийся за пределы корпорации. В котором есть серьезные финансовые проблемы и не менее серьезные профессиональные проблемы. Не говоря уже о проблемах морально-этического свойства, на которые сейчас мало кто обращает внимание. И все эти проблемы пока игнорируются. И хотя это издание, к стыду и сожалению, давно утратило связь с реальностью и перестало быть средством коммуникации между властью и обществом (как и родственный ему Первый областной телеканал), шанс исправить ситуацию есть. Достаточно в нее вникнуть и принять правильное кадровое решение. Вернее, несколько решений. А после этого и диалог власти с обществом можно налаживать. Общество оценит.

Татьяна Филева

В понедельник сайт «Орлец» опубликовал ряд любопытных документов, касающихся деятельности государственных унитанрных предприятий Орловской области, к числу которых относится и возглавляемый Алексеем Усталовым «Орловский издетельский дом». Из опубликованного фрагмента ясно видно, к каким «успехам» пришла «Орловская правда» за время руководства ИД ставленником Потомского.

 

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Опубликовано 25 Окт 2017 в 15:45. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 94

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