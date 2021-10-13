ЗАСЛУЖЕННАЯ СЕМИКЛАССНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№36 (660) от 13 октября 2021 г.

FLB.RU: Начальное образование не помешало депутату Ерохиной стать председателем аграрного комитета орловского областного парламента

https://flb.ru/2/4472.html

Богомолов Алексей

Неделю назад мы опубликовали материал о том, что у единственного (по мнению председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского) человека, который должен быть председателем Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, нет ни высшего, ни среднего, ни даже общего основного образования. Этим человеком, фамилия которого нам стала известна более чем за неделю до того, как была утверждена новая структура облсовета, являлась Татьяна Ивановна Ерохина.

Забегая вперёд, отметим, что 6 октября техническое большинство облсовета проголосовало за то, чтобы дама с семилетним образованием снова стала председателем Комитета Орловского областного Совета народных депутатов по аграрной политике, природопользованию и экологии.

О каких-то демократических началах, а тем более о наличии здравого смысла в действиях Леонида Музалевского сегодня говорить точно не приходится. И он с упорством, достойным лучшего применения, цепляется, как говорится, за «осколки прошлого», людей пенсионного и предпенсионного возраста, основным достоинством которых является не успешная профессиональная деятельность, а личная преданность и готовность в любое время защищать своего «патрона» от посягательств со стороны оппонентов. И отсутствие образования, современного подхода к депутатской деятельности, знания проблем региона и умения их решать Леонида Семёновича совершенно не волнуют. Главное это преданность, преданность и ещё раз преданность…

Леонид Музалевский, несмотря на скандал с образованием, снова провёл кандидатуру Татьяны Ерохиной на пост председателя Комитета облсовета по аграрной политике

Татьяна Ивановна Ерохина, ныне чиновник категории «А», как мы уже рассказывали, не сумев закончить восьмой класс Знаменской школы-интерната, в 1974 году устроилась работать дояркой. Наличие одного лишь начального образования не помешало ей в работе водителем, а также в руководстве сначала коллективом сельских производителей, а потом и собственным колхозом. Пока её хозяйство было в фаворе и пользовалось невозвратными кредитами либо списыванием задолженности (а это была часть пропагандистской истории о «женщине-председателе»), всё шло нормально, но как только в 2009 году ООО «Прогресс» «подвинули» в сторону рынка, благополучие стало разваливаться на глазах, что и привело к банкротству в 2012 году. Этим достижения Татьяны Ерохиной в аграрной сфере закончились. Зато началась активная «политическая жизнь».

Леониду Музалевскому, тогда начинавшему свой «председательский путь», нужны были для опоры «люди из народа». И Ерохина вполне ему подходила. Вот только как депутату облсовета работать с начальным образованием, было непонятно. Но вопрос, во всяком случае, на словах, решили. Сначала указали высшее профессиональное образование, потом основное общее, потом среднее. И предполагалось, что она получила его в 50 + лет.

Вообще-то бывало, что даже в Государственной думе были депутаты без высшего образования. Сначала их было 20, потом 10, а в прошлом созыве работал лишь один депутат от Крыма Павел Шпыров, который в советское время не доучился в университете. Он был единственным депутатом Госдумы со средним образованием целых три года, но в 2019 году всё-таки закончил Российский государственный социальный университет.

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГРАЖДАНКИ ЕРОХИНОЙ В 2020 ГОДУ

Признаюсь честно, не всем оказалась по нраву вышедшая неделю назад статья «Этикет достоверного ума» депутата Ерохиной». Большинство моих знакомых и написавших мне читателей были в шоке от того, что гражданка с таким образовательным бэкграундом может быть руководителем областного масштаба. Но находились и те, кто говорил: «Но она же работает председателем Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии с 2017 года. А если председатель облсовета предложил её кандидатуру ещё на один срок, то значит работает успешно, пачками инициирует законы, активно решает сельскохозяйственные проблемы в области, борется за экологическое благополучие региона…»

Мы, немного устыдившись, решили проверить, чем занимается Татьяна Ивановна вместе со всем своим комитетом во время, свободное от критики политических оппонентов Леонида Музалевского, как она решала аграрные и экологические проблемы региона. И обратились к самому что ни на есть официальному источнику – сайту Орловского областного Совета народных депутатов.

В феврале 2021 года была подготовлена и опубликована на официальном сайте облсовета выходящая в видеоверсии программа «Региональный парламент». Она была посвящена итогам работы областного совета в целом и каждого комитета облсовета в отдельности. Товар, как говорится, показывали лицом. Один комитет разрабатывал социально значимые законы, другой занимался налоговыми послаблениями, третий разработал 23 закона и рассмотрел 129 федеральных инициатив и законопроектов…

А каковы же были достижения Татьяны Ивановны Ерохиной и возглавляемого ей Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии? Оцените сами, уважаемые читатели. Вот полная расшифровка видеосюжета с участием Ерохиной:

Текст за кадром: «Благодаря депутатам комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии претерпел изменения документ, регулирующий сферу охоты и сохранение охотничьих ресурсов на территории региона. Теперь 50% разрешений на кабана и охотничьи ресурсы, на которые установлен лимит добычи, распределяются между охотниками, участвующими в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов. Другие 50% между всеми желающими. По мнению парламентариев, это будет способствовать устойчивому развитию охотничьей отрасли, прозрачности порядка распределения разрешений и повышения доступности их для граждан».

Председатель комитета Татьяна Ерохина (читает по бумажке): «По итогам года я бы хотела выделить один закон Орловской области о внесении изменений в закон Орловской области о регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области».

Текст за кадром: «Изменения предполагают уточнения полномочий субъектов России в части проведения экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод. А также уточнено определение участков недр местного значения, содержащих подземные воды, которые используются для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения. Закон разработан в соответствии с федеральным законодательством».

И это вся деятельность комитета по аграрной политике за 2020 год? А где, собственно, сельское хозяйство, его проблемы, решение этих проблем? Где борьба за экологическое благополучие региона? Чем в течение года занимался комитет, если два, по их собственному мнению, наиболее значимых действия – это перераспределение разрешений на отстрел кабанов и приведение одного закона в соответствие с федеральным законодательством! Это показывает ничтожно слабый уровень работы комитета. А изменения в тексте судьбоносного закона, над которым так тщательно работал комитет и считал его своим главным достижением за 2020 год, оказались просто гигантскими! Вот отрывок из документа:

6) в подпункте «з» слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;

7) в статье 12.1:

а) в части 1 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического».

Всего изменений было целых семь! Самое крупное из них – 13 строчек! Читатели, кстати, сами могут проверить уровень работы комитета по аграрной политике, изучив полный текст этого закона, занимающий примерно полторы страницы вместе с титулом и визой губернатора.

В общем, достижения председателя Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии в 2020 году откровенно разочаровали.

В Орловской области все помнят историю с незаконным строительством гигантских свинарников «Мираторга», которые возводились без всяких разрешений и с многочисленными нарушениями, в том числе и экологического плана. В процессе этого губернатор Клычков сообщил, что «у нас регион больше свиной», а Комитет Орловского областного Совета народных депутатов по аграрной политике, природопользованию и экологии предпочёл не вмешиваться в свой профильный вопрос вообще.

Или возьмём Государственное унитарное предприятие Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский». Он был построен в 1981 году, износ оборудования – 100%. Все, кто проезжает по трассе М-2 в обход Орла, на протяжении нескольких километров чувствуют трупный запах от этого предприятия. А люди, живущие поблизости?

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков уже несколько лет ведёт борьбу за то, чтобы капитально реконструировать и модернизировать завод, но областные власти, видимо, считают это излишним. А председатель Орловского облсовета Музалевский и председатель профильного комитета Ерохина, используя техническое большинство в облсовете, просто-напросто игнорируют и саму проблему, и настоящую беду орловчан, задыхающихся от трупного запаха.

В то же время показанную в видеосюжете работу целого комитета во главе с «работающим на профессиональной основе» председателем студент второго-третьего курса юрфака может выполнить за два-три часа. Впрочем, о чём мы? Какие студенты? Мы же о людях с начальным образованием говорим. А у них действительно такая работа может потребовать нечеловеческого напряжения сил в течение года…

В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ИЗДАЁТ УКАЗ…

Вообще-то Татьяна Ивановна Ерохина не единственный представитель партии «Единая Россия», облечённый властью, но допускающий некоторые «шалости» с образовательным цензом. Совсем недавно в Архангельске разгорелся нешуточный скандал, правда с чиновницей городского уровня. Член фракции «Единая Россия», председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова, между прочим, представитель Российской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, долгое время позиционировала себя как человека с высшим профессиональным образованием (ну прямо как Ерохина в марте 2011 года). И сидит она в городской думе не десять, как Ерохина в облсовете, а 15 лет. При этом работа её, как считают коллеги-депутаты, действительно требует высшего профессионального образования, которое, как оказалось, было получено ей абсолютно незаконно. На самом деле у Сыровой нет ни полного среднего образования, ни среднего специального. Значит и диплома о высшем образовании не может быть! А вот и нет, диплом у неё нашёлся. В 2004 году Сырова, не имея аттестата о среднем образовании, поступила в Поморский государственный университет имени Ломоносова (сейчас САФУ), где якобы проучилась 4 года и получила диплом о высшем образовании по специальности «менеджмент организации».

Валентина Сырова, спикер Архангельской городской думы, была лишена диплома через суд

Но для того, чтобы выяснить этот факт, депутату Архангельского областного Законодательного собрания Ирине Чирковой понадобилось дойти до Генеральной прокуратуры. По поручению Генеральной прокуратуры РФ, затем прокуратуры Архангельской области Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу провело проверку и выяснило, что Сырова в 1980 году окончила восемь классов Погорельской восьмилетней школы в Курской области. Потом девушка поступила в техникум во Владимирской области (сейчас Александровский промышленный гуманитарный колледж), но была отчислена за неявку на занятия после академического отпуска. Каким-то образом Сырова, не получив полного среднего школьного образования, не окончив даже техникум, дипломом о высшем образовании всё-таки обзавелась.

Ответ Следственного комитета архангельскому депутату Ирине Чирковой

Городская прокуратура подала иск в Ломоносовский суд города Архангельска о признании диплома о высшем образовании Валентины Сыровой недействительным. Суд не обнаружил никаких признаков наличия у главы городской думы полного школьного образования, и диплом, выданный Сыровой ПГУ им. Ломоносова, аннулировал. Областной суд согласился с этим решением.

Оснований для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении Сыровой Следственный комитет не нашёл, а единственной реакцией местного руководства партии «Единая Россия» были слова секретаря регионального отделения Ивана Новикова о том, что следует дождаться, пока окончатся проверки. Проверки окончились, принято судебное решение, а каких-то действий в отношении Сыровой парторганизация пока не принимает.

Но это мы о высшем образовании. А что со средним? Был и такой прецедент. В 2019 году Канавинский райсуд Нижнего Новгорода признал недействительным диплом о среднем профессиональном образовании и школьный аттестат бывшего депутата городской думы Валерия Гельжиниса. Его документы об образовании также проверял Следственный комитет. И они были признаны поддельными, в том числе и аттестат об окончании средней школы. Уголовного дела в связи с истечением сроков давности возбуждать не стали.

Валерий Гельжинис – экс-депутат Нижегородской городской думы… У него, как и у Ерохиной, не было среднего образования, а аттестат был

Давайте, уважаемые читатели, представим себе дальнейшее развитие событий в Орле. Прокуратура Орловской области, не дожидаясь «окрика» из Генпрокуратуры, как это было в Архангельске, предложит СУ СК России по Орловской области провести проверку того, каким на самом деле является образование депутата Орловского облсовета Татьяны Ерохиной, есть ли у неё свидетельство о восьмилетнем образовании или легально выданный аттестат о среднем образовании. Напомним, что на сайте Орловского облсовета у неё указано среднее образование.

Мы предполагаем, что некоторые документы об образовании окажутся поддельными или полученными незаконно. Проверить это несложно. Возможно, будет и суд. Но привлечь ее по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков» не удастся, поскольку сроки давности уже вышли. Разве что, если она использовала нелегитимный (это наше предположение) аттестат в последние два года.

Леонид Музалевский, естественно, на решение суда или представление прокуратуры не отреагирует, поскольку Татьяна Ивановна для него – один из столпов-выразителей «народного гнева» в отношении политических оппонентов. Так что, наказания не будет?

Уголовного – почти точно, а вот другая проверка, о которой скорее всего задумаются и администрация Орловской области, и соответствующее подразделение администрации президента России (при содействии прокуратуры Орловской области и СУ СК России по Орловской области), может привести к самым негативным для Татьяны Ивановны Ерохиной результатам. Здесь всё предельно прозрачно. Дело в том, что Ерохина имеет две государственных награды. В 2002 году она была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а 5 октября 2011 года получила почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Любому награждению госнаградами предшествует точно расписанная процедура. Среди прочего на награждаемого заполняется так называемый «Наградной лист» (для Ерохиной и других штатских по форме №1). В пункте 6 Наградного листа указывается образование с наименованием образовательной организации и годом окончания. Очень интересно, какое образование и в каких учебных заведениях было указано в наградных листах, заполнявшихся на Татьяну Ерохину в 2002 и 2011 годах? У нас есть смутные сомнения относительно достоверности сведений, которые были отправлены в администрацию президента России. Эти сведения должны полностью соответствовать данным документов об образовании. И, понятное дело, эти документы должны быть получены законным образом.

Достоверность сведений заверяет руководитель кадрового подразделения (в собственном колхозе это не проблема), а потом наградной лист согласовывают глава муниципального образования, высшее должностное лицо (руководитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе.

А дальше действия должны быть следующими. Если Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области обнаруживает несоответствие документов об образовании, законным образом выданных Татьяне Ерохиной, и сведений о её образовании, которые были указаны в двух наградных листах (их копии должны храниться в наградном отделе обладминистрации), то оно, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», обязано сообщить о том, что проверкой установлена недостоверность сведений, содержавшихся в документах, внесённых для представления лица к награждению государственной наградой в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам (начальник управления В.Б. Осипов) и передать в управление оформленные надлежащим образом документы проверки, выявившей недостоверные сведения.

Сроков давности для этого не существует. И далее вступает в действие статья 10 упомянутого Указа Президента Российской Федерации, которая звучит так: «В случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в документах, внесённых для представления лица к награждению государственной наградой (далее — документы о награждении), Президент Российской Федерации издает указ об отмене указа (о внесении изменения в указ) Президента Российской Федерации о награждении государственными наградами в отношении названного лица, а врученная лицу государственная награда и документы к ней подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации».

Интересно, как отреагируют на такое развитие событий однопартийцы Татьяны Ерохиной, а также её коллеги – депутаты Орловского областного Совета народных депутатов во главе с Леонидом Музалевским?