22 июля 2020



Застройщики больше не смогут использовать деньги орловских дольщиков напрямую

Застройщики больше не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Средства дольщиков, вложенные в приобретение жилья, хранятся на специальных счетах – эскроу.

По данным на 1.07.2020 в Орловской области открыто 872 таких счета.

Доступ к этим деньгам застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирование строительства он осуществляет за счет кредитов или собственных средств.

Такая система действует уже год и, по информации Орловского отделения Банка России, количество открытых счетов эскроу в Орловской области стремительно растет: за первое полугодие 2020 года цифра увеличилась в 4,6 раза. На начало июля количество открытых счетов эскроу в регионе составляет 872, а сумма средств на них превышает 1 млрд 750 млн рублей.

«В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. Кроме того, на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей», — поясняет начальник экономического отдела Орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

 

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Опубликовано 22 Июл 2020 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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