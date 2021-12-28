28 декабря 2021



Застройщики подали первые заявления в Росреестр от дольщиков

Такая возможность появилась у орловцев с вступлением в силу изменений в закон об участии в долевом строительстве. Закон предоставил застройщику возможность после передачи квартиры дольщику подавать документы от его имени на регистрацию в Росреестр без доверенности.

Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. Теперь за покупателя это может сделать застройщик. После внесения соответствующих сведений в государственный реестр, дольщик вместе с ключами получает и выписку из ЕГРН, как подтверждение зарегистрированного права собственности.

«На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано право собственности участников долевого строительства по обращению застройщика в отношении 14 объектов недвижимости. Доверенность для подачи такого заявления, также как и заявления самого дольщика не требуется. Новый порядок не требует от дольщика каких-либо активных действий и предоставляет новые возможности участникам строительной отрасли регионального рынка недвижимости, направленные на упрощение процедуры регистрации прав для граждан», — прокомментировала нововведение руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

Всего в уходящем году орловцы зарегистрировали 3 069 ДДУ.

 

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Опубликовано 28 Дек 2021 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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