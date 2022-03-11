11 марта 2022



Застрявшие за границей орловские туристы могут сообщить о своих проблемах через Госулуги

Туристы, которые из-за приостановки авиасообщения испытывают трудности с возвращением домой, могут передать информацию о себе через Госуслуги. На портале доступна специальная форма: gosuslugi.ru/395103/1/form , в которой нужно указать:

ФИО
дату рождения
данные загранпаспорта
страну пребывания
ближайший аэропорт

В форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.

Сбор сведений через Госуслуги позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.

 

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Опубликовано 11 Мар 2022 в 17:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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