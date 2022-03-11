Застрявшие за границей орловские туристы могут сообщить о своих проблемах через Госулуги
Туристы, которые из-за приостановки авиасообщения испытывают трудности с возвращением домой, могут передать информацию о себе через Госуслуги. На портале доступна специальная форма: gosuslugi.ru/395103/1/form , в которой нужно указать:
ФИО
дату рождения
данные загранпаспорта
страну пребывания
ближайший аэропорт
В форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.
Сбор сведений через Госуслуги позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.