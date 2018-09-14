Затраты на научные разработки в Орловской области упали почти вдвое

В Орловской области в январе-июне 2018 года научные исследования и разработки осуществлялись в 17 организациях. При этом затраты на научные исследования и разработки в 2018 составили 220,7 млн. рублей (в в то время как в январе-июне 2017 г.– 408,0 млн. рублей). Об этом сообщила недавно созданная в Фейсбуке группа «Экономика Орловская».

На еще оставшихся в строю предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками было занято 639 человек, их средняя заработная плата составила

28 087 рублей, что на 1786 рублей (на 6,8%) выше среднеобластного уровня оплаты труда в Орловской области. Главным источником финансирования внутренних затрат стали средства федерального бюджета (61,5%). Из 17 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 11- расположены в областном центре. При этом обращает на себя внимание распределение затрат. Так, на долю 11 городских предприятий пришлось 44,9 % общего объема затрат. А 6 предприятий, расположенных в районах Орловщины, получили существенно больше — 55,1%.