14 сентября 2018



Затраты на научные разработки в Орловской области упали почти вдвое

В Орловской области в январе-июне 2018 года научные исследования и разработки осуществлялись в 17 организациях. При этом затраты на научные исследования и разработки в 2018 составили 220,7 млн. рублей (в в то время как в январе-июне 2017 г.– 408,0 млн. рублей). Об этом сообщила недавно созданная в Фейсбуке группа «Экономика Орловская».

На еще оставшихся в строю предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками было занято 639 человек, их средняя заработная плата составила
28 087 рублей, что на 1786 рублей (на 6,8%) выше среднеобластного уровня оплаты труда в Орловской области. Главным источником финансирования внутренних затрат стали средства федерального бюджета (61,5%). Из 17 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 11- расположены в областном центре. При этом обращает на себя внимание распределение затрат. Так, на долю 11 городских предприятий пришлось 44,9 % общего объема затрат. А 6 предприятий, расположенных в районах Орловщины, получили существенно больше — 55,1%.

 

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Опубликовано 14 Сен 2018 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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