Затянувшиеся холода угрожают урожаю лука

Хороший урожай лука — мечта каждого огородника. Появление стрелок – плохой знак для тех, кто старается вырастить крупные и сочные луковицы. Каждый дачник знает, что стрелки на яровом луке не обещают ничего хорошего, так как такие луковицы не вырастут крупными и храниться они не будут. Между тем, стрелкование лука – это естественное для растения состояние, таким образом лук размножается. Чтобы избежать массовых стрелок и цветения лука нужно соблюсти сроки посадки. Сажайте лук только в подготовленную, прогретую землю. Если вдруг нагрянет заморозок, укройте посаженный лук укрывным материалом или соорудите над грядкой временный парник. Замечено, что если луковицы прошли через «холодные ванны» заморозков или были посажены в холодную почву, то шансы на то, что лук уйдет в стрелку, повышаются в разы. Холодные условия – стресс для растения, и ответом на это будет стрелкование. Так что холодный май 2020-го – это очень плохо не только для деревьев (насекомые-опылители в холода летают очень плохо), но и для лука.

Большое значение имеет и качество посевного материала. Чудеса современной селекции предполагают наличие нестрелкующихся или малострелкующихся сортов лука. Севок должен быть «красивый», не пророщенный, сухой, с блестящей плотной шкуркой и без повреждений на шелухе. Для посадки на репку выбирайте севок среднего калибра. Чем крупнее севок, тем больше вероятности, что он впоследствии зацветет.

Грамотный полив также важен для лука. Засуха очень влияет на возможность цветения лука, растение воспринимает стресс как сигнал к размножению. Поливать лук следует вечером, после захода солнца. Следите, чтобы грядка на глубине около 10 см была влажной, если земля сухая – то пора полить ваш лучок. После полива лука хорошо бы разрыхлить междурядья плоскорезом, так влага лучше удержится в земле, да и луковицы будут чувствовать себя комфортнее в рыхлом грунт.

Если лук готовится выпустить стрелки, будьте внимательны. Как только заметите цветонос, сразу оборвите его. После сбора урожая отсортируйте луковицы с цветоносом и постарайтесь использовать их в первую очередь, такой лук долго храниться не будет, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.