Завершается реконструкция орловского легкоатлетического манежа

В настоящее время легкоатлетический манеж в Орле практически полностью готов к сдаче. В ближайшее время завершатся работы по благоустройству территории и закончится косметический ремонт, — заверили в пресс-службе облправительства. Напомним, ранее власти обещали сдать объект накануне новогодних праздников.

Второй семестр студенты Училища олимпийского резерва уже начали в новых аудиториях, оснащенных современным оборудованием. Новую технику после реконструкции получили и кабинеты Центра ЛФК и спортивной медицины. Так, в училище установлен аппарат для диагностики деятельности вестибулярного аппарата, головного мозга, нарушений осанки, аппарат ультразвукового исследования экспертного класса для диагностики всех функциональных систем организма, а также аппарат, позволяющий проверить психоэмоциональную устойчивость спортсменов.

Еще одно важное приобретение − новое современное легкоатлетическое ядро стадиона, отвечающее всем международным требованиям. Кроме того, в манеже появился новый зал для занятий единоборствами и учебные классы— их оборудовали на втором этаже благодаря изменениям крыши.