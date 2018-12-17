Завершено расследование уголовного дела о взятках за места на орловских кладбищах

Завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, члены которой за взятки предоставляли места на кладбищах города Орла

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела инвентаризации захоронений Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Эдуарда Троцюка и работников предприятий Сергея Митюшкина, Михаила Пономарева, Александра Коржавых, Дмитрия и Николая Гуркиных. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием установлено, что Троцюк с целью получения взяток от граждан за предоставление земельных участков под захоронения на общественных кладбищах города Орла и выдачу удостоверений на право пользования захоронениями организовал преступную группу, в которую вошли ведущие специалисты МКУ «УКХ г. Орла» Коржавых, Пономарев, Митюшкин, а также землекопы МУП «РОУ г. Орла» — братья Гуркины. В процессе осуществления преступной деятельности членами организованной преступной группы под руководством Троцюка с марта по май 2016 года от местных жителей получены взятки на общую сумму 365 тысяч рублей за предоставление 9 земельных участков на кладбищах города Орла.

Обвиняемые тщательно скрывали свою преступную деятельность: использовали завуалированный и разработанный Троцюком язык, обозначая суммы взяток в виде денежных средств «километрами» и «метрами»; при появлении сотрудников полиции на кладбищах члены организованной группы оперативно сообщали друг другу об их прибытии; использовали и другие методы конспирации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба СУ СК по Орловской области