29 мая 2020



Завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Блохина

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области Дениса Блохина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствием установлено, что Денис Блохин, занимая на момент совершения преступления должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орловской областной государственный заказчик», в декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, достоверно зная, что ООО «МосОблСтрой» не исполнило должным образом свои обязательства в рамках государственного контракта при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 33 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

 

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Опубликовано 29 мая 2020 в 20:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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