Завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Блохина

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области Дениса Блохина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствием установлено, что Денис Блохин, занимая на момент совершения преступления должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орловской областной государственный заказчик», в декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, достоверно зная, что ООО «МосОблСтрой» не исполнило должным образом свои обязательства в рамках государственного контракта при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 33 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.