17 сентября 2021



Завод «Орелтекмаш» создал еще два мобильных кванториума

На их приобретение из бюджета области было выделено 26,3 млн рублей, еще 24,4 млн рублей направлено на закупку оборудования. Кванториум представляет собой комплекс на платформе «КАМАЗ» с кузовом-контейнером, который трансформируется в полноценное рабочее отделение площадью 28 кв. метров. Мобильные технопарки позволят в новом году на постоянной основе обучать не менее 3 тысяч детей, а также охватить различными образовательными программами более 10,5 тысяч учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, — рассказал телеграм-канал “Орловская ласточка”.

 

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Опубликовано 17 Сен 2021 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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