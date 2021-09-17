Завод «Орелтекмаш» создал еще два мобильных кванториума

На их приобретение из бюджета области было выделено 26,3 млн рублей, еще 24,4 млн рублей направлено на закупку оборудования. Кванториум представляет собой комплекс на платформе «КАМАЗ» с кузовом-контейнером, который трансформируется в полноценное рабочее отделение площадью 28 кв. метров. Мобильные технопарки позволят в новом году на постоянной основе обучать не менее 3 тысяч детей, а также охватить различными образовательными программами более 10,5 тысяч учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, — рассказал телеграм-канал “Орловская ласточка”.