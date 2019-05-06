Заводской район Орла остался без воды

Сегодня в 12.15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение об аварии на магистральном трубопроводе на Кромском шоссе в городе Орле.

Образовался свищ на стыке магистрального трубопровода диаметром 900 мм. В результате порыва в Заводском районе Орла отключено холодное водоснабжение.

Социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет.

К месту происшествия направлены дежурные силы и средства Орловского городского звена ОТП РСЧС, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.