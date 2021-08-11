11 августа 2021



Заводской район возглавила Маргарита Деркач

Территориальное управление по Заводскому району (после внезапной отставки только что переназначенного предыдущего главы) теперь будет возглавлять Маргарита Деркач. С биографией нового главы района познакомила пресс-служба горадминистрации.

Маргарита Владимировна Деркач родилась 6 июля 1979 года в Орле. Окончила Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, затем — Орловский государственный университет экономики и торговли. Свой трудовой путь Маргарита Владимировна Деркач начала в 2000 году в должности юриста муниципального жилищно-коммунального предприятия «Знаменское».

С 2006 году трудилась в администрации города Орла — сперва главным специалистом комитета административно-технического контроля, затем — председателем комитета административно-технического контроля. С 2016 года до назначения на должность начальника теруправления по Заводскому району занимала должность начальника отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства и транспорта.

 

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Опубликовано 11 Авг 2021 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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