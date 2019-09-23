Завтра орловские приставы проведут День открытых дверей
24 сентября 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Орловской области пройдет День единого приема граждан.
Прием будет осуществляться в здании УФССП России по
Орловской области (г. Орел. ул. Авиационная, д. 5), а также в
структурных подразделениях УФССП России по Орловской области.
В этот день граждане и представители организаций смогут обратиться в
Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и ее подразделения без предварительной записи.
Личный прием будут осуществлять руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области — главный судебный
пристав Орловской области М.В. Смирнов, его заместители, начальники
профильных отделов и структурных подразделений.
Кроме того, в здании аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная, д.
5) будет организован пункт оказания юридической помощи.
Прием граждан и представителей организаций должностными лицами
Управления будет проводиться 24 сентября 2019 года с 14 до 20 часов.
Предварительно записаться на личный прием к должностным лицам аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная. д. 5) можно по телефону: (4862) 72-52-80.
Вход в здания структурных подразделений и аппарата Управления
Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего
личность гражданина.
По информации пресс-службы УФССП.