23 сентября 2019



 Завтра орловские приставы проведут День открытых дверей

24 сентября 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Орловской области пройдет День единого приема граждан.
Прием  будет осуществляться в здании УФССП России по
Орловской области (г. Орел. ул. Авиационная, д. 5), а также в
структурных подразделениях УФССП России по Орловской области.
В этот день граждане и представители организаций смогут обратиться в
Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и ее подразделения без предварительной записи.
Личный прием будут осуществлять руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области — главный судебный
пристав Орловской области М.В. Смирнов, его заместители, начальники
профильных отделов и структурных подразделений.
Кроме того, в здании аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная, д.
5) будет организован пункт оказания юридической помощи.
Прием граждан и представителей организаций должностными лицами
Управления будет проводиться 24 сентября 2019 года с 14 до 20 часов.
Предварительно записаться на личный прием к должностным лицам аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная. д. 5) можно по телефону: (4862) 72-52-80.
Вход в здания структурных подразделений и аппарата Управления
Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего
личность гражданина.

По информации пресс-службы УФССП.

 

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Опубликовано 23 Сен 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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