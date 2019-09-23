Завтра орловские приставы проведут День открытых дверей

24 сентября 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных

приставов по Орловской области пройдет День единого приема граждан.

Прием будет осуществляться в здании УФССП России по

Орловской области (г. Орел. ул. Авиационная, д. 5), а также в

структурных подразделениях УФССП России по Орловской области.

В этот день граждане и представители организаций смогут обратиться в

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и ее подразделения без предварительной записи.

Личный прием будут осуществлять руководитель Управления Федеральной

службы судебных приставов по Орловской области — главный судебный

пристав Орловской области М.В. Смирнов, его заместители, начальники

профильных отделов и структурных подразделений.

Кроме того, в здании аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная, д.

5) будет организован пункт оказания юридической помощи.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами

Управления будет проводиться 24 сентября 2019 года с 14 до 20 часов.

Предварительно записаться на личный прием к должностным лицам аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная. д. 5) можно по телефону: (4862) 72-52-80.

Вход в здания структурных подразделений и аппарата Управления

Федеральной службы судебных приставов по Орловской области

осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего

личность гражданина.

По информации пресс-службы УФССП.