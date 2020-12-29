Завтра Орёл превратится в один большой каток

В среду 30 декабря на территории Орловской области ожидаются осадки, а на дорогах – гололедица. По прогнозу Орловского гидрометцентра, ночью по области пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и мороси, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4°С…+1°С, днем -1°С…+4°С.

При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

При гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи. Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий.

С повышением температуры воздуха лед начинает таять, и появляется угроза для жизни и здоровья находящихся на льду людей: из-за перепадов температур лед теряет прочность. Толщина льда на водных объектах уменьшается, он становится ненадежным для пребывания на нем. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью. Лед на водных объектах области имеет разную толщину. Не выходите на тонкий лед: он ломается без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы. Не оставляйте детей без присмотра! — отметили в пресс-службе МЧС.